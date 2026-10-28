Rufián aprovecha para politizar a Lamine Yamal: «Abascal le quería echar del país»

Gabriel Rufián quiso hacer política con Lamine Yamal en su última entrevista antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El líder de ERC, que está haciendo campaña con Podemos, visitó junto a Irene Montero el plató de ‘La Revuelta’ para ser entrevistado por David Broncano y quiso aprovechar su intervención para mezclar política y deporte con el caso del futbolista del Barcelona, uno de los futbolistas más venerados en el país.

Lamine Yamal es uno de los futbolistas del momento en España y en el mundo y el lunes se quedó a unos pocos votos de ganar su primer Balón de Oro a los 19 años. El futbolista español fue tercero en la votación final por detrás de Harry Kane, que se llevó el galardón al mejor futbolista del año, y de Kylian Mbappé, que fue segundo. El jugador del Barcelona sí que se llevó su tercer Kopa consecutivo, que premia al mejor futbolista joven del año.

«Llegará; las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento», escribió Lamine Yamal en su perfil oficial de las redes sociales un día después de ver cómo era tercero en la clasificación final del Balón de Oro. El campeón del mundo con España también quiso dar la «enhorabuena a los ganadores» y también dejar claro que: «Mi enfoque vuelve a estar en lo importante: hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar».

Rufián hace política con Lamine Yamal

Gabriel Rufián quiso aprovechar el foco de Lamine Yamal con el Balón de Oro para hacer política con el jugador del Barcelona. El líder de ERC visitó el plató de ‘La Revuelta’ junto a Irene Montero para hacer su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y quiso meter el nombre del futbolista por medio para arañar algunos votos.

Rufián sacó a colación el nombre de Lamine Yamal tras ser preguntado sobre la inmigración y para intentar darle un palo a Santiago Abascal, líder de Vox. «Hubo un día en que Abascal dijo: ‘Vamos a echar a todos los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes y a los nietos de los inmigrantes»’. Que era echar a Lamine Yamal, por ejemplo. Pues dices: ‘Mal negocio’», manifestó el líder de ERC en la entrevista con David Broncano donde acudió a una vieja fórmula: mezclar política y deporte para sacar algunos votos.