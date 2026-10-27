La ofensa del padre de Lamine Yamal a Cristiano en el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2026 reunió a las grandes estrellas del fútbol mundial en Londres. Con Harry Kane como encargado de levantar el trofeo individual por su buena temporada con el Bayern de Múnich, Lamine Yamal fue otro de los grandes protagonistas.

El atacante del Barça acudió con su familia al evento. Siendo candidato a llevarse el Balón de Oro, favorito para el Kopa que finalmente ganó, y aclamado como uno de los mejores del planeta, Yamal acaparó los focos… al igual que su padre, Mounir Nasraoui.

Nasraoui subió una foto a sus redes sociales, lanzando un ‘dardo’ a Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol e icono del Real Madrid en las últimas décadas. En la foto aparecía junto a Ronaldo Nazário, otro mito del balompié, dejando un mensaje claro: «Con el auténtico Ronaldo». El ‘fenómeno’ fue el encargado de dar el Balón de Oro 2026 a Harry Kane.

Mounir también se hizo una curiosa foto con Marc Cucurella, nuevo lateral izquierdo del Real Madrid, y ‘rival’ de su hijo horas antes en el Clásico que se llevaron los de Mourinho en el Spotify Camp Nou (1-2). El padre de Lamine Yamal acudió a Londres junto a los amigos del astro culé.

Como siempre, Nasraoui no tuvo pudor en mostrar las fotos que se hizo en la prestigiosa gala en sus redes sociales. Acompañando al presidente Joan Laporta y al resto de la expedición azulgrana, el padre de Lamine Yamal posó para las cámaras en una gala que prometía ser especial para el joven talento culé.

Lamine Yamal vuelve a ser espectador

Lamine Yamal llegaba como uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro 2026 tras su gran temporada, pero acabó en tercera posición detrás del laureado Harry Kane y un Kylian Mbappé que le hizo tener pesadillas la noche anterior en Barcelona.

El talentoso atacante español ganó la liga, la Supercopa de España y el Mundial con Luis de la Fuente, que fue elegido mejor entrenador de la temporada. A sus 19 años, el catalán conquistó su tercer trofeo Kopa consecutivo (2026, 2025, 2024) por delante de Pau Cubarsí y Yan Diomande, entre otros.

Vuelve a quedarse a las puertas de conseguir el quizá mayor galardón individual del mundo del fútbol tras terminar segundo en la edición de 2025, solo por detrás de un Ousmane Dembélé que venía de conquistar la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain.

Con su Barça como líder de la competición doméstica a solo tres puntos del Real Madrid, Lamine Yamal apenas se dejó ver en el partido ante el eterno rival, eclipsado completamente por el excelso y perfecto posicionamiento táctico de los de José Mourinho en uno de los partidos más importantes de toda la temporada.