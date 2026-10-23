Gabriel Rufián recuerda su infancia en Barcelona: «Mis padres tenían una peletería y me crié entre mujeres muy fuertes»

Gabriel Rufián es uno de los rostros más reconocibles del Congreso de los Diputados, pero antes de convertirse en portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya tuvo una infancia alejada de los focos. Creció en el barrio del Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, en una familia trabajadora cuyos orígenes estaban en Andalucía. Sus recuerdos de aquellos años permiten conocer una faceta menos habitual del político, que es la influencia de sus padres y abuelos, el ambiente en el que se educó y las experiencias que contribuyeron a forjar su personalidad.

Una familia trabajadora en Santa Coloma

Rufián nació en 1982 y creció en Santa Coloma de Gramenet, en el área metropolitana de Barcelona. Sus padres eran muy jóvenes cuando nació, ya que su madre tenía 18 años y su padre, 19. Durante su infancia, la familia regentó una peletería en el barrio del Fondo, un negocio que terminó cerrando cuando cambiaron las condiciones del sector.

En una entrevista, el político recordó que, después de aquella etapa, sus padres desempeñaron diferentes trabajos para salir adelante. Su madre trabajó como auxiliar administrativa y de enfermería, mientras que su padre fue cocinero, transportista y comercial, entre otras ocupaciones. «Los recuerdo siempre trabajando», explicó entonces.

Las raíces andaluzas y el papel de sus abuelos

Aunque su trayectoria política está vinculada a Cataluña, Rufián ha reivindicado en numerosas ocasiones sus raíces andaluzas. Es hijo y nieto de emigrantes procedentes de Jaén y Granada, una historia familiar que comparte con muchas otras familias que se trasladaron a Cataluña durante el siglo XX.

En aquella entrevista también habló de la importancia de las mujeres de su entorno. Recordó que sus abuelas tuvieron un papel fundamental en su crianza y describió el ambiente familiar como un matriarcado, con mujeres fuertes que sacaban adelante a los suyos. Su abuelo paterno también dejó una huella profunda, ya que lo acompañaba a jugar a las cartas y a conversar sobre política.

De Santa Coloma al Congreso

Antes de entrar en política, Rufián estudió Relaciones Laborales y trabajó en el ámbito de los recursos humanos. En 2015 llegó al Congreso como diputado de ERC y, con el paso de los años, se convirtió en uno de sus portavoces más conocidos.

Su historia personal ayuda a entender por qué suele destacar la diversidad cultural y social de los barrios donde creció. Más allá de las diferencias políticas que genera, el propio Rufián ha presentado su infancia como una etapa decisiva para su identidad y su manera de interpretar la realidad.