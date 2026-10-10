Fin del culebrón en ERC: los republicanos anuncian que Rufián será su cabeza de lista en el Congreso

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha anunciado que el actual portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de la formación independentista en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Se pone fin así al culebrón abierto en los republicanos sobre quién los lideraría en la Cámara Baja en Madrid.

Alamany ha explicado en una entrevista a El Nacional que el partido está preparado para los comicios y ha asegurado que el adelanto electoral se da «después de tres años en los que Junts haya bloqueado cualquier avance, cualquier mejora para los catalanes».

Por otro lado, ha afeado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «no ha lamentado que Catalunya pierda 4.700 millones para su financiación» a causa de la convocatoria electoral, ni que se muestre preocupado por la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o que se complete el traspaso de Rodalies.

Preguntada por el retorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su amnistía, Alamany ha dicho que la habilitación de líderes políticos como Puigdemont o el presidente de ERC, Oriol Junqueras, permitirá recuperar calidad en la política catalana «y dejar atrás el bloqueo».

La secretaria general ha ligado la campaña para las elecciones generales con la de las elecciones municipales que se deben celebrar el próximo mayo y en las que será candidata al Ayuntamiento de Barcelona: «Es un error plantear las campañas electorales en solo 15 días, en el sentido de que durante 4 años intentamos convencer a la gente de que somos los que están más cerca de los problemas».

Coqueteo con la izquierda española

El portavoz de ERC llegó a coquetear con ir en las listas con Podemos junto a la ex ministra de Igualdad, Irene Montero. Tanto es así que protagonizaron el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. A este acto acudió también el ex dirigente de los Comunes Xavier Domènech. Tuvo como lema Què s’ha de fer?, es decir, ¿Qué hay que hacer?.

Sobre la mesa estuvo negociar una plataforma con Montero como cabeza de lista en Madrid y el de ERC de número 1 en Barcelona. Ambos pretendían que fuera una plataforma electoral «plural» a la que se sumasen el resto de formaciones de extrema izquierda para las próximas elecciones generales.

Hace escasos días, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ahora suena como candidata de la extrema izquierda para las siguientes elecciones, pidió que se sumase a sus listas: «Estoy dispuesta a ayudarle a decidirse; a ser no solo candidata por Cataluña, sino a ejercer un liderazgo para unificar la izquierda a nivel estatal».

Sin embargo, al mismo tiempo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, mostró en público su apoyo a Rufián para que siguiera como cabeza de cartel de la formación en el Congreso. Pero, a la vez, promocionó a Jordi Albert, actual portavoz adjunto de ERC en el Parlament, como posible alternativa. Ahora, ya se ha acabado el culerbón.