Compromís copia a Esquerra: renombra el ‘Día de la Comunidad Valenciana’ como ‘Día Nacional del País Valenciano’

La coalición nacionalista Compromís ha dado una muestra más de su deriva procatalanista, agudizada en los últimos tiempos en sintonía con formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña. Así se desprende del cartel que ha elaborado con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, que se celebrará este viernes. En ese cartel, que aparece en sus redes sociales, no aparece la Real Señera Valenciana, como sería lógico dado que lo que se celebra es el día de la autonomía, y se renombra la denominación de Día de la Comunidad Valenciana como Día Nacional del País Valenciá, un término que no se corresponde con la realidad, pero que también utiliza la catalanista Esquerra Republicana del País Valenciano (ERCPV), la formación que representa en Valencia a la catalana ERC, de Gabriel Rufián. Esquerra denomina al 9 de octubre como Diada Nacional del País Valencià.

El término país valenciano es el utilizado por las formaciones catalanistas para denominar a la Comunidad Valenciana en su ensoñación por lo que ellos denominan países catalanes. Al entender que dentro de estos últimos se encuentra el que llaman país valenciano. Y el término Diada hace mención a día nacional. Es decir, la misma expresión que utiliza Compromís en su cartel. Pero el 9 de octubre no es un día nacional de nada, sino sencillamente algo tan importante como el día de la Comunidad Valenciana.

El PSOE tampoco utiliza la Real Señera Valenciana en su imagen del Día de la Comunidad Valenciana. Los socialistas han recuperado una imagen de Manuel Boix en un año que conmemora el 750 aniversario de la muerte del rey Jaime I. Utilizan, sin embargo, el lema electoral de Diana Morant de Recuperar lo que importa, pero en ningún lugar aparece la Real Señera Valenciana.

Por su parte, grupos y plataformas catalanistas ningunean la Real Señera Valenciana al sustituirla por la señera catalana. Este es el caso de Plataforma per la Llengua, autodenominada ONG del catalán, cy onocida como los espías del catalán, que ha llevado a las redes sociales un cartel que ilustra con un fondo en que aparece la señera catalana y no la Real Señera Valenciana.

Arran, una organización considerada los cachorros de la independentista CUP catalana, ilustra su convocatoria de la manifestación en Valencia con una estelada con los colores rojos y amarillos, que representa a los grupos independentistas de ideología socialista o de izquierdas. De facto, esta era la estelada usada por el Partido Comunista.