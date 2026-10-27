Rufián e Irene Montero harán campaña a costa de la de televisión pública en ‘La Revuelta’

Tras la visita del pasado jueves de Pedro Sánchez, La Revuelta vuelve a ser refugio de la izquierda con el dinero de todos y este lunes, David Broncano ha anunciado que el próximo miércoles 28 de octubre estarán en su programa el independentista Gabriel Rufián y la representante de Podemos, Irene Montero para las próximas elecciones del 29-N. Una muestra más de que la televisión pública no es objetiva y es profundamente partidaria.

El pasado 12 de octubre, ERC y Podemos llegaron a un acuerdo de colaboración electoral de cara al 29-N. Eso sí, el pacto entre ambos partidos contempla que la formación morada no presente una candidatura propia en Cataluña y contribuya a las listas de los republicanos en esta comunidad, mientras que Rufián y Montero participarán conjuntamente en actos de campaña. Y uno de estos actos va a ser una entrevista en La Revuelta.

Este lunes 26 de octubre, David Broncano, desde su programa de TVE, ha anunciado que el próximo miércoles 28 de octubre, los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya y Podemos serán los invitados al espacio que pagamos todos.

La exministra de Igualdad se estrenará como invitada del formato, mientras que el diputado catalán repetirá tras convertirse en el primer político que pasó por el sofá del antiguo teatro de La Revuelta.

Podemos y el Frente Amplio se disputarán los votos a la izquierda del PSOE y la cabeza de lista del segundo, Ada Colau, ya confirmó hace días a través de su perfil en la red social X que aceptaba la invitación de David Broncano para ser entrevistada en La Revuelta.

La visita de Pedro Sánchez

Recordemos que la semana anterior, el presidente del Gobierno convirtió el plató de La Revuelta en un acto propagandístico y electoral.

En lugar de someterse a un examen periodístico riguroso sobre los escándalos de corrupción que cercan a su entorno o la asfixiante crisis de la vivienda, Pedro Sánchez disfrutó de un auténtico paseo militar y una alfombra roja desplegada por David Broncano. Un espectáculo servil, sufragado íntegramente con el bolsillo de los contribuyentes, donde el socialista ha vomitado su argumentario, ha soltado mítines sin el menor filtro ni réplica y ha podido escurrir el bulto ante cualquier amago de molestia.