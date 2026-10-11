ERC pone precio al pacto con Podemos para el 29-N y exige que deje Cataluña en manos de Rufián

ERC condiciona su colaboración con Podemos para el 29N a que los morados no presenten candidatura en Cataluña y reconozcan a los republicanos como referente electoral frente a la derecha. La dirección independentista descarta una coalición: «Si no se presentan, estamos dispuestos a hablar y a ayudarnos, pero son ellos quienes deben decidir». El entorno de Gabriel Rufián asegura que el acuerdo está «muy cerca».

La colaboración podría incluir a Rufián en actos de Podemos fuera de Cataluña y a Irene Montero en mítines de ERC. Desde el entorno del portavoz defienden esa fórmula para mejorar los resultados electorales: «El Frente somos nosotros. Y está abierto a todos». Podemos Cataluña, sin embargo, advierte de que «aún no hay nada cerrado» y mantiene sus primarias, cuyo plazo de precandidaturas termina esta medianoche. La dirección estatal lleva las negociaciones.

ERC ha confirmado este domingo a Rufián como cabeza de lista tras semanas de tensión interna, durante las que surgió Jordi Albert como posible alternativa. El diputado ha rechazado el ofrecimiento de Ada Colau para sumarse a Frente Amplio. Sus colaboradores también niegan que pretendiera reemplazar a la vicepresidenta: «Nunca vino a sustituir a Yolanda Díaz».

Más Madrid reserva los dos primeros puestos

Más Madrid propone ahora a Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid y a Mónica García como número dos, después de que hace pocos días fuentes del partido situaran a la ministra al frente de la candidatura. Mantiene a Colau como su opción para La Moncloa, concurriendo por Barcelona, y abre por primera vez la puerta a Podemos en la lista madrileña, junto a IU y Movimiento Sumar.

Con los dos primeros puestos para Más Madrid, la alternancia entre hombres y mujeres llevaría a Irene Montero al cuarto lugar si Podemos se integrara y ella concurriera por Madrid. Los morados no han respondido públicamente y mantienen su exigencia de primarias abiertas para elegir al candidato a presidente del Gobierno, a las que se presentaría Montero. La exdiputada Martina Velarde ha calificado la propuesta de «tomadura de pelo».

Frente Amplio sigue sin cerrar candidato ni alianzas

El plazo para registrar coaliciones termina el viernes 16 de octubre y Frente Amplio —Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid— sigue sin concretar su candidato ni la incorporación de Podemos. Los Comuns lamentan la decisión de Rufián, aunque la respetan. Colau condiciona su disponibilidad a que participen los morados y los aliados territoriales.

Compromís, Chunta Aragonesista y Més per Mallorca quieren encabezar listas únicas en sus circunscripciones, con acuerdos de colaboración electoral y sin integrarse orgánicamente en Frente Amplio. También hay recelos internos por los movimientos de Más Madrid: IU quiere estar en la candidatura madrileña y Antonio Maíllo reclama «altura de miras, responsabilidad y unidad», mientras Movimiento Sumar pide generosidad y discreción en las negociaciones.