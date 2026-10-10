La abogada Miriam González lanza un partido para disputar el centro a Sánchez y Feijóo: «Cojan juntos el Falcon, váyanse a Bruselas»

La abogada Miriam González Durántez, fundadora de la asociación España Mejor, ha lanzado el partido Democracia21 para disputar el centro político a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo. A ambos ha lanzado el siguiente mensaje: «Cojan juntos el Falcon, váyanse a Bruselas y negocien para que los más de 10.000 millones de euros de fondos Next Generation que sobran se destinen a construir vivienda asequible en España». La presentación ha tenido lugar este sábado en Madrid.

Democracia21 ha optado por el color amarillo y ha puesto la vivienda en el centro de su discurso para presentarse a las elecciones del próximo 29 de noviembre. González Durántez, que es también la mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, del Partido Liberal, ha dicho que «a la política se viene a servir, no a colocarse».

«No estoy sola. No estamos solos. Somos muchos los que vemos el país de la misma manera», ha asegurado la abogada durante el discurso de presentación de Democracia21. «Lo importante es la política con mayúsculas, dejar de dividirnos, dejar de insultarnos, dejar de enfrentarnos, recuperar la ilusión, empezar a remar todos en la misma dirección, darnos un voto de confianza en nosotros mismos, volver a creer», ha indicado la candidata a la Presidencia del Gobierno. Precisamente, el partido se ha presentado con ese eslogan: «Volver a creer».

González Durántez ha enfatizado que es el momento de «demostrar que hay gente nueva, que no necesita de la política, que no quiere vivir de la política y que está dispuesta a arriesgarse».

«Limpiar el sistema político»

La abogada ha descrito la formación como «un proyecto de vocación nacional». «Es el momento de poner las pequeñas diferencias ideológicas de lado y unirnos para asegurar la democracia y modernizar el país», ha subrayado.

Además, ha reivindicado sus orígenes como nieta de agricultores e hija de una generación que pudo acceder por primera vez a la universidad. «Yo estoy aquí porque tengo una deuda que saldar; una deuda monumental, con mi país», ha valorado.

El nombre de la abogada apareció en primera línea política después de que su asociación, España Mejor, presentase un Código Ético que, de estar vigente en España, podría haber tumbado al presidente del Gobierno por casos como el de su esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez.

No es la única medida que la abogada ha venido defendiendo y que ha prometido poner en marcha con Democracia21. También se ha comprometido a la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, la profesionalización de la Administración pública, la reducción de los cargos de confianza, la limitación de mandatos, el refuerzo de la lucha contra la corrupción y el recorte de la financiación de los partidos políticos. «Limpiar el sistema político es la piedra angular», ha manifestado.

Sin impuestos a jóvenes propietarios

Sobre la vivienda, que ha descrito como «el mayor drama que tenemos en el país», ha propuesto un plan para los próximos 10 años. Ese programa, a ojos de González Durantez, deberá basarse en un acuerdo transversal entre administraciones y en la seguridad jurídica.

Entre las medidas que se pondrían en marcha con ella al frente del Gobierno, ha asegurado que estaría la eliminación de todos los impuestos para las compras de vivienda de menores de 35 años.

El partido buscará convencer a los votantes de centro que se quedaron huérfanos tras la desaparición de Ciudadanos. De ahí que sus críticas vayan hacia ambos lados del tablero político: PP y PSOE. «Dejen sus enfrentamientos y empiecen a trabajar juntos por el país», ha exigido a Feijóo y a Sánchez.

En ese sentido, la abogada promete no utilizar los problemas del país en su beneficio político. En su lugar, resume su filosofía en dos palabras: «Lo arreglo». «Veo un problema y no lo utilizo electoralmente, no lo uso para enfrentar a los unos contra los otros. Veo un problema y lo arreglo», ha expresado.