Fin al culebrón en ERC: Rufián encabezará su lista al Congreso en las elecciones generales

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente el cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales. Así lo han trasladado los republicanos en un comunicado.

El 20 de octubre está prevista la celebración de las distintas reuniones de los órganos internos del partido, que aprobarán las candidaturas tanto al Congreso como al Senado.

Este sábado, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que el actual portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, sería finalmente el cabeza de lista de la formación independentista en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Alamany explicó en una entrevista en El Nacional que el partido está preparado para los comicios y aseguró que el adelanto electoral se ha dado «después de tres años en los que Junts haya bloqueado cualquier avance, cualquier mejora para los catalanes».

Por otro lado, afeó que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no haya «lamentado que Cataluña pierda 4.700 millones para su financiación» a causa de la convocatoria electoral, ni que se muestre preocupado por la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o que se complete el traspaso de Rodalies.

Coqueteo con la izquierda española

El portavoz de ERC llegó a coquetear con ir en las listas con Podemos junto a la ex ministra de Igualdad Irene Montero. Tanto es así que protagonizaron el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. A este acto acudió también el ex dirigente de los Comunes Xavier Domènech.

Sobre la mesa estuvo negociar una plataforma con Montero como cabeza de lista en Madrid y el de ERC de número 1 en Barcelona. Ambos pretendían que fuera una plataforma electoral «plural» a la que se sumasen el resto de formaciones de extrema izquierda para las próximas elecciones generales.

Hace escasos días, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ahora suena como candidata de la extrema izquierda para las siguientes elecciones, pidió que se sumase a sus listas: «Estoy dispuesta a ayudarle a decidirse; a ser no solo candidata por Cataluña, sino a ejercer un liderazgo para unificar la izquierda a nivel estatal».

Sin embargo, al mismo tiempo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, mostró en público su apoyo a Rufián para que siguiera como cabeza de cartel de la formación en el Congreso. Pero, a la vez, promocionó a Jordi Albert, actual portavoz adjunto de ERC en el Parlament, como posible alternativa.