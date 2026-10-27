Gabriel Rufián (44 años): «Soy propietario de la mitad de una casa en la que no vivo»

Gabriel Rufián es uno de los políticos que más están agitando el avispero de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) era uno de los nombres que sonaban para liderar al Frente Amplio, aunque finalmente decidió liderar el partido independentista catalán con el apoyo de Irene Montero.

La decisión no dejó indiferente a nadie. El propio Pedro Sánchez, en su entrevista en La Revuelta, confesó que ya era conocedor de esta decisión: «Gabriel planteó un debate que yo creo que sí que está en la calle, pero yo sabía que eso no iba a volar, debido a que Esquerra Republicana es un partido independentista».

Sánchez, que se ha autoproclamado el abanderado de la vivienda, tras el caso Maricarmen y ver cómo el Congreso de los Diputados le tumbaba los dos reales decretos de la vivienda, dio pie a uno de los principales temas de cara a las urnas. Hace unos días, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados desveló en Salvados qué inmuebles están registrados a su nombre.

Estas son las propiedades de Rufián

El natural de Santa Coloma de Gramanet admitió que «yo soy propietario de la mitad de una casa en la que vivo», en la que es una posible mención al piso que compró en Sabadell junto a su ex pareja, Mireia Varela. En unas declaraciones para El Intermedio, también de La Sexta, contó que «estoy de alquiler cuando estoy en Madrid los tres o cuatro días de pleno, y cuando estoy en Cataluña, estoy en casa de mi madre».

La vivienda, foco de atención

Rufián garantizó en el programa de Jordi Évole que «nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda», ya que no tiene dudas de que «la vivienda ya está arrasando a la izquierda».

Sobre el Partido Socialista, el nuevo socio de Montero no tuvo miramientos a la hora de criticarlo: «Es un partido que cada vez que puede escoger, escoge la peor opción y, en este caso, cada vez que ha podido escoger entre un inquilino precario que no puede pagar ya no solamente un piso, sino una habitación, y un gran propietario, ha escogido al gran propietario».

Rufián sostiene con firmeza que la crisis de la vivienda se puede explicar solamente a través de la figura del pequeño propietario. «El porcentaje del pequeño propietario pobre que pone un piso para poder subsistir es ínfimo», y concluyó: «A partir de la tercera vivienda, yo creo que ya se puede hablar de una acumulación o de una especulación».