Las redes se mofan de Rufián por su pantalón ‘baggy’: «Se disfraza de quinceañero para seguir lampando»

La carrera hacia el 29N ya ha comenzado y los partidos políticos recorren España en busca de apoyos. Los discursos y las promesas son parte fundamental de la campaña, pero hay otro elemento que también habla por los candidatos: su vestuario. La ropa puede reforzar un mensaje, proyectar una imagen determinada o convertirse en protagonista por sí sola. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Gabriel Rufián en su última aparición en Barcelona, donde uno de los elementos de su estilismo ha acaparado todas las miradas.

El político se subió al escenario para ofrecer un discurso en solitario y, posteriormente, compartió espacio con Irene Montero. Para la ocasión, escogió una combinación aparentemente sencilla: una chaqueta vaquera en azul lavado y una camisa negra. Dos prendas básicas que quedaron en un segundo plano por culpa del pantalón, una elección que rompió con la imagen a la que Rufián nos tiene acostumbrados y que ha llamado la atención por su silueta.

Se trata de un pantalón de corte super baggy, caracterizado por una cintura ajustada y una pernera extremadamente amplia, con un volumen que se prolonga hasta el bajo. Es una silueta que puede encontrarse en firmas de moda joven como Bershka y que exige prestar atención a las proporciones para que el conjunto mantenga el equilibrio. Aunque permite construir estilismos desenfadados y jugar con los volúmenes, no siempre resulta fácil de llevar y hay que tener una silueta para ello.

La historia de los pantalones baggy está estrechamente ligada a la cultura urbana estadounidense. Su popularidad creció entre finales de los años 80 y principios de los 90, impulsada por escenas como el hip-hop, el breakdance y el skate. Artistas como 2Pac y grupos como Wu-Tang Clan contribuyeron a convertir esta silueta en una de las señas de identidad de una estética que trascendió la música y terminó conquistando la moda. Desde entonces, los pantalones amplios han regresado en distintas versiones y se han instalado tanto en las colecciones de grandes diseñadores como en las propuestas más accesibles.

En el caso de Gabriel Rufián, la elección no termina de funcionar. Acostumbrados a verle en el Congreso con trajes de chaqueta o pantalones chinos de corte slim, el cambio resulta llamativo. La amplitud de la pernera adquiere demasiado protagonismo frente a una parte superior más contenida y rompe la armonía del conjunto. Además, el largo y el volumen del pantalón pueden acortar visualmente la figura, por lo que conviene cuidar especialmente las proporciones al apostar por este tipo de prenda. En resumen, el pantalón ha robado el protagonismo y no para bien. Las redes no se han hecho esperar y se han visto comentarios como: «Se disfraza de quinceañero para seguir lampando» o «Estos pantalones que parecen tres tallas más grandes están de moda entre la juventud de 20 años».

La moda urbana permite experimentar y salir de los códigos más clásicos, pero seguir una tendencia no consiste únicamente en incorporarla al armario, sino en encontrar la forma de adaptarla al propio estilo. En esta ocasión, el pantalón se impone al resto del look y acaba acaparando la información de todo el estilismo.