El Barcelona celebra las 100 victorias de Flick como azulgrana

Hansi Flick logró su victoria número 100 como entrenador del Barcelona después de golear al Deportivo Alavés por 6-1 en el Camp Nou. El equipo culé se lamió las heridas de la derrota del Clásico con una gran victoria que le mantiene en el liderato. El técnico alemán ya es centenario de victorias en el inicio de su tercer año.

Ha necesitado Hansi Flick solamente 131 partidos como entrenador del Barcelona en estos dos años y medio para lograr sus primeras 100 victorias como entrenador azulgrana. Se le resistió ante PSG y Real Madrid, con dos derrotas que le dolieron mucho. Pero llegó con goleada ante el Alavés.

Hansi Flick es el segundo entrenador de la historia del Barcelona que menos partidos ha necesitado para lograr las primeras 100 victorias. Necesitó 131 partidos, unos pocos menos que Luis Enrique, que lo logró en 128 partidos. Pero el técnico alemán supera los registros de Greenwell, Pep Guardiola y Helenio Herrera.

«100 victorias juntos», publicó el Barcelona para celebrar este hito de un entrenador que ha caído de pie en el club desde su llegada en el verano de 2024. Lo acompañó de un vídeo con los 100 resultados de las 100 victorias logradas como culé.