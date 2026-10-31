Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Alavés

La contundente victoria sobre el Alavés vuelve a colocar al Barcelona al frente de la clasificación de la Liga. El liderato del Atlético de Madrid duró tan sólo unas horas, las que fueron desde su triunfo en Valencia ante el Levante (0-2) a la goleada culé en el Camp Nou (6-1). El Barça seguirá una jornada más como líder de la Liga a la espera del duelo en el Metropolitano de la próxima jornada.

Con goles de Raphinha (dos), Fermín, Gordon y Lamine Yamal (otros dos), el Barcelona, que se da así una alegría tras la derrota en el Clásico, se va a los 30 puntos, dos más que el Atlético de Madrid. Es la misma distancia con la que comenzó la jornada, ya que los dos equipos han ganado. Atlético y Barça se medirán la próxima semana en el Metropolitano en un duelo clave, porque de ahí saldrá el liderato de la clasificación de la Liga antes del último parón por las selecciones.

El otro equipo en la pelea por el título es el Real Madrid, que juega este domingo en Santander. Si gana al Racing, se volverá a colocar a tres puntos del Barcelona y a uno del Atlético de Madrid. Por ahora, antes de la disputa de ese partido, el conjunto blanco está a seis puntos del Barcelona.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 30 puntos Atlético de Madrid – 28 Real Madrid – 24 Betis – 23 Real Sociedad – 19 Sevilla – 17 Athletic Club – 12 Villarreal – 12 Celta de Vigo – 12 Alavés – 12 Rayo Vallecano – 12 Deportivo – 11 Espanyol – 11 Osasuna – 11 Racing de Santander – 11 Elche – 10 Levante – 10 Getafe – 9 Valencia – 6 Málaga – 5

Resultados de la 11ª jornada de Liga

Villarreal 0-1 Espanyol

Levante 0-2 Atlético de Madrid

Rayo Vallecano 3-0 Celta de Vigo

Betis 2-1 Málaga

Barcelona 6-1 Alavés

Quedan por disputarse: