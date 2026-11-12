República Checa – España, en directo hoy: cómo va, estadísticas, resultado y última hora del partido de la Liga de Naciones hoy online en vivo gratis
Sigue en directo toda la información en directo del partido de la Liga de las Naciones entre España y la República Checa
La campeona del mundo vuelve a poner en juego su racha de partidos invicta
La previa del partido, desde Praga
La selección española busca ampliar su invicto ante la República Checa de un viejo conocido del fútbol nacional. El combinado checo recibe en Praga a la vigente campeona del mundo, inmersa en una racha de 43 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota. El siguiente obstáculo hacia los 44 encuentros es la selección checa, dirigida por el ex seleccionador sub-21 Santi Denia. Con la clasificación a cuartos de final de la Liga de las Naciones garantizada, España se mide a la República Checa en un partido de la quinta jornada de la fase de grupos que te contamos, en directo, en OKDIARIO.
El Epet Arena de Praga recibe a dos conjuntos con dinámicas opuestas. Los locales llegan al penúltimo compromiso de la fase de grupos sin puntos en su casillero y con un balance de dos goles anotados y 10 concedidos tras cuatro jornadas. Unos números con los que los pupilos de Santi Denia aún cuentan con opciones de evitar el descenso directo a la Liga B. Por parte de España, el equipo dirigido por Luis de la Fuente podría asegurar la primera plaza del grupo con un triunfo en tierras checas si Inglaterra no logra imponerse a Croacia.
República Checa – España, en directo hoy: cómo va, estadísticas y resultado
Pese a que los números hacen prever una victoria cómoda de la selección española, el partido de ida ya puso sobre aviso a la campeona del mundo del riesgo que supone subestimar al combinado checo. España sufrió con una ventaja de 2-1 hasta la expulsión de Krejci y el gol de la sentencia de Mikel Merino. Poco más de un mes después de este enfrentamiento, España y la República Checa vuelven a verse las caras en la quinta jornada de la Liga de las Naciones. Desde una hora antes del inicio del encuentro, OKDIARIO te trae todas las novedades alrededor del choque.
Min. 83 (0-1)
Luis de la Fuente agota los cambios
Quinto y último cambio en España. Jorge de Frutos reemplaza a Fermín en su segundo partido como internacional.
Min. 80 (0-1)
¡Otra muy clara de República Checa!
Oportunidad franca de cara a portería del debutante Hopi, que se pasó de fuerza en su remate y envió una clara ocasión por encima del larguero.
Min. 77 (0-1)
Doble cambio en España
Luis de la Fuente retira a Pedro Porro, ante el riesgo de una segunda amarilla, y Fabián para dar entrada a Pubill y Pedri.
Min. 75 (0-1)
Baena buscó el segundo
España exhibe su superioridad en el 11 contra 10 y lo traduce en ocasiones, como un disparo de Baena que repelió Kovar.
Min. 72 (0-1)
El VAR decide: ¡Roja!
Como ya sucedió en el penalti y el gol anulado, el colegiado corrige su decisión ayudado por el VAR. República Checa se queda con uno menos con la expulsión de Krejci, que ya dejó a su equipo con 10 en el encuentro ante España en Oviedo.
Min. 70 (0-1)
Amarilla a Krejci, se pide roja…
Vio la amarilla Krejci por derribar a Roberto cuando se dirigía a portería y los futbolistas españoles reclaman la roja. Mikel Merino recibió una amarilla en la protesta.
Min. 66 (0-1)
Primeros cambios en España
Mueve el banquillo Luis de la Fuente en busca de un cambio de guion. Roberto Fernández y Merino sustituyen a Ferran y Yeremi Pino.
Min. 63 (0-1)
Primera ocasión de los locales
Tras el gol anulado, la República Checa ha dispuesto de su mejor ocasión: un remate cerca de la meta de Unai Simón tras un potente saque de banda de Coufal.
Min. 60 (0-1)
Más peligro checo a balón parado
Nueva llegada con mucho peligro de los checos, esta vez desde el córner. Krejci peinó y estuvo cerca de encontrar socio en boca de gol. Sufre España.
Min. 58 (0-1)
Aprieta la República Checa
Los pupilos de Santi Denia firman su mejor tramo del choque, en el que sumaron una nueva llegada de peligro con un balón que salió rozando el poste tras tocar en Pedro Porro.
Mi. 51 (0-1)
El VAR anula el gol por fuera de juego
Después de una larga deliberación, el colegiado invalida el segundo tanto de España, a instancias del VAR, por posición adelantada de Yeremi Pino.
Min. 49 (0-2)
¡GOOOL DE YEREMI!
Amplía la ventaja la Selección nada más comenzar la segunda mitad. Yeremi Pino Pino recogió un envío largo preciso de Unai Simón desde su portería y no falló en el mano a mano.
Min. 46 (0-1)
¡Empieza la segunda mitad!
Suena el silbato que indica el comienzo de la segunda parte del República Checa-España de la Liga de Naciones. Los locales buscarán mantener el partido ‘vivo’ de cara a intentar sumar sus primeros puntos en el grupo.
Inglaterra también gana al descanso
La selección española necesita que Inglaterra no venza a Croacia para asegurar el primer puesto del mundo. Por el momento, el combinado inglés gana de manera momentánea a Croacia y deja todo por decidir de cara al España-Inglaterra del Metropolitano.
Min. 46 (0-1)
¡Descanso en Praga!
Finaliza una primera mitad en la que España fue subiendo el listón con el paso de los minutos hasta adelantarse con un tanto de Baena desde el punto de penalti.
Min. 43
¡Al palo Fabian!
Disparo con veneno de Fabián que repele la madera.
Min. 38 (0-1)
¡GOOOL DE BAENA!
El rojiblanco no falla desde los 11 metros y adelanta a España antes del descanso.
Min. 38
¡Penalti para España!
El colegiado polaco no duda: penalti. Oportunidad de oro para España.
Min. 37
Revisa el VAR un posible penalti por mano
El VAR llama al colegiado para que juzgue un contacto con la mano de Ambros.
Min. 35
Ferran remata arriba
Disparo del ariete que salió desviado tras tocar en un defensor.
Min. 28
Detiene Unai un centro peligroso
Centro desde la banda derecha que ataja con seguridad Unai Simón.
Min. 23
Huijsen prueba de cabeza
Remate de cabeza de Huijsen que paró en dos tiempos Kovar.
Min. 20
Dispara fuera Cucurella
Recogió el lateral un balón en el área que empaló con la zurda y salió por encima de la escuadra izquierda.
Min. 18
Centro de Ferran sin remate
El delantero del PSG se revolvió en el área, pero su centro-chut no encontró ni portería ni rematador.
Min. 13
Tarjeta amarilla para Pedro Porro
Pedro Porro ve la primera amarilla del partido por una falta cerca del área española, pero escorada para un golpeo directo.
Min. 7
Balón largo al que no llega Ferran
Buscaba la Selección en largo a su hoy ‘9’ titular, un Ferran Torres que no llegó por centímetros a plantarse ante la meta checa.
Min. 5
España ante la presión checa
Tratan los locales de incomodar la salida de balón española yendo arriba a la presión, pero España mantiene la posesión.
Min. 1
¡Comienza el partido en Praga!
Finalizados los prolegómenos del encuentro, da comienzo el República Checa-España de la quinta jornada de la Liga de las Naciones.
¡Salen ambos equipos al césped!
Ya pisan ambas selecciones el verde del Epet Arena, engalanado para recibir a la campeona del mundo y a una selección checa que se juega el descenso a la Liga B.
Con un ojo en Wembley
La selección española puede asegurar el primer puesto del grupo si Inglaterra no logra superar a Croacia y ‘La Roja’ suma tres puntos, en caso de empate en Wembley, o uno; si la selección croata se lleva la victoria.
República Checa sorprendió en Oviedo
Pese a que los números y las plantillas de ambos equipos invitan a pensar que será un duelo cómodo para España, el último precedente pone sobre aviso a la Selección. En el partido de la tercera jornada, disputado en octubre, la campeona del mundo sufrió ante la República Checa. El combinado dirigido por Santi Denia recortó el 2-0 inicial y rondó el empate hasta que la expulsión de Krejci y el 3-1 de Merino sentenciaron el choque.
Las bajas de España en Praga
El combinado español llega con varias bajas en su columna vertebral. Tanto Rodri Hernández como Dani Olmo no han podido estar entre los 27 de Luis de la Fuente. Tampoco un Eric García que también se ausentó en el último parón. De cara al duelo ante la República Checa el seleccionador no podrá contar con Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, aunque espera recuperarlos de cara a la visita de Inglaterra al Metropolitano.
Dónde ver el República Checa – España de la Liga de Naciones
El duelo entre República Checa y España en Praga, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League, podrá seguirse por televisión a través de La 1 y mediante la plataforma RTVE Play de forma online. En OKDIARIO también te ofrecemos una cobertura completa del partido de la selección española.
Los dorsales de España ante la República Checa
Luis de la Fuente no podrá contar con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, ausencias a las que se suman las de los descartados Álvaro Valles, Aymeric Laporte y Nico Williams. En cuanto a los dorsales para el duelo ante la República Checa, destaca el ’10’ que lucirá Víctor Muñoz por la baja de Dani Olmo. Descubre qué número portará en su camiseta cada uno de los 23 elegidos por Luis de la Fuente, aquí.
Alineaciones del República Checa – España
España ya tiene once para su visita al Epet Arena de Praga. Luis de la Fuente apuesta por la siguiente alineación, con un frente de ataque inédito: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Yeremy, Fermín, Baena y Ferran.
Por parte de la República Checa, este es el once de Santi Denia: Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Cerv, Kral; Ambros, Hlozek, Provod y Naderi.
El doble objetivo de la campeona del mundo
La selección española mantiene una racha activa de 43 partidos oficiales consecutivos sin perder. Un camino en el que no se incluye la derrota ante Colombia en un amistoso disputado en Wembley en 2024 ni la final de la pasada Liga de las Naciones, en la que España cayó en los penaltis ante Portugal. Después de remontar para mantener la racha ante Croacia e Inglaterra, los de Luis de la Fuente esperan evitar sustos ante la República Checa.
¡Bienvenidos al República Checa – España!
¡Muy buenas noches a todos nuestros lectores! Bienvenidos a la narración en directo del partido entre España y República Checa, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Un encuentro en el que la vigente campeona del mundo tratará de mantener su pleno de victorias en el Grupo 3 de la Liga A ante un combinado checo sin puntos en su casillero.
Min. 85 (0-1)
No llega Roberto…
Gran jugada colectiva de España iniciada por Pedri, que lanzó al espacio a De Frutos para que el rayista centrara de primeras buscando a un Roberto Fernández que no alcanzó el balón por centímetros.