España sube a la colina de la libertad: historia, fútbol y guerra

España jugará este jueves al lado de la historia. El autobús de la Selección subirá hasta Letná para medirse a la República Checa en la Liga de Naciones y defender una racha de 43 partidos oficiales sin perder. A unos pasos del estadio que hoy se llama Epet Arena se abre la explanada donde, en noviembre de 1989, cientos de miles de personas reclamaron el fin del régimen comunista en Checoslovaquia. En la misma colina caben dos estampas de Praga. La de Václav Havel ante una multitud y la del Sparta jugando con la grada encima.

Desde abajo, junto al Moldava, cuesta imaginar cuánto espacio hay al final de la subida. Arriba se abre una llanura que permite entender por qué Letná pudo reunir a tanta gente. El estadio queda junto a ella. Se puede pasar de un lugar que acogió a cientos de miles de personas a otro en el que caben menos de 19.000 en apenas unos pasos. Este jueves, España jugará en ese segundo espacio, mucho más estrecho y con el público muy cerca.

Los días en que Praga subió a Letná

En noviembre de 1989, las protestas contra el régimen se extendieron por Checoslovaquia tras la represión de una manifestación estudiantil en Praga. Letná acogió dos de las grandes concentraciones de aquel mes. Llegó gente de toda la ciudad para escuchar a los dirigentes de la oposición, entre ellos Václav Havel, el dramaturgo disidente que acabaría el año como presidente de Checoslovaquia.

Lo que después se conocería como la Revolución de Terciopelo tuvo en aquella explanada una de sus imágenes más reconocibles. Una multitud reunida al aire libre, en pleno noviembre, siguiendo intervenciones que en cuestión de semanas pasaron de desafiar al poder a cambiarlo. El estadio quedó al lado de todo aquello. La distinción importa porque explica mejor el lugar. Las concentraciones se celebraron en la llanura y el fútbol siguió teniendo su casa al otro lado de la calle.

Una grada a la distancia de un saque de banda

La casa del Sparta cambió por dentro en 1994. La remodelación eliminó la pista de atletismo y acercó las tribunas al campo. Desde entonces, el estadio tiene algo de recinto inglés. Las primeras filas quedan cerca de la línea y un futbolista que se dispone a sacar de banda escucha con claridad lo que le dicen desde la grada.

Ahí estará una de las pruebas para España. Un robo checo cerca del área o dos córneres seguidos pueden cambiar el ambiente en cuestión de segundos. A la Selección le convendrá cuidar las primeras posesiones y evitar pérdidas que permitan a los locales atacar con el campo abierto. Cuanto más tiempo obligue a correr a la República Checa detrás del balón, menos ocasiones tendrá la grada de empujarla.

Una racha en juego y un recuerdo de 2011

España ya ganó en este estadio en 2011. Aquella selección, campeona del mundo, se llevó el partido por 0-2 con goles de Mata y Xabi Alonso. Quince años después, la de Luis de la Fuente llega con otra credencial. Lleva 43 encuentros oficiales sin perder y se mide a un rival que aún no ha sumado en el grupo. Para los checos, frenar esa racha ante su público sería una forma de rescatar algo de una Liga de Naciones que se les ha torcido.

La visita tiene, además, una particularidad que se entiende mejor al salir. Cuando termine el partido y se vacíen las tribunas, los aficionados volverán a pasar junto a la explanada de camino a casa. Allí podrán verse, casi de un vistazo, los dos lugares que explican la noche. Uno guarda la memoria de quienes se reunieron para cambiar el rumbo de su país. En el otro, España habrá jugado un partido de fútbol a unos metros de donde ocurrió todo.