Mikel Merino: «Como buen futbolista, quiero estar en el campo»

Mikel Merino compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido entre España y República Checa y dejó varios mensajes sobre su situación en la selección. El centrocampista del Arsenal reconoció que le gustaría tener más protagonismo en los planes de Luis de la Fuente, aunque dejó claro que acepta las decisiones del seleccionador y que nunca se quejará por no jugar. El internacional español también se deshizo en elogios hacia su club, al que considera el mejor equipo del mundo, y habló de la importancia de mantener la ambición para seguir ampliando los registros de una selección que no deja de ganar.

Merino fue preguntado por su papel en el equipo nacional y no escondió que, como cualquier futbolista, su deseo es jugar todos los partidos. Sin embargo, quiso destacar la confianza que siente por parte de Luis de la Fuente y el buen ambiente que existe dentro del vestuario. «Por supuesto. No siento que no sea importante, tengo la suerte de tener a Luis, nos quiere a todos por igual, pero por contexto él decide. Jamás me quejaré, pero como buen futbolista quiero estar en el campo», explicó.

El centrocampista también comparó su situación en la selección con la que vive en el Arsenal, donde comparte vestuario con Martín Zubimendi. Merino reconoció que ambos conocen perfectamente la exigencia de su club y que deben estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad con España. «Aquí vives mucho menos. Zubimendi y yo sabemos el nivel del Arsenal, para nosotros el mejor equipo del mundo. Sabemos cuál es nuestro rol, esto es muy largo y los dos tenemos que estar tranquilos para cuando nos den las oportunidades demostrar que estoy ahí», aseguró.

Merino también reflexionó sobre la dificultad que supone aceptar un papel secundario en determinados encuentros. El internacional reconoció que la mentalidad competitiva de los futbolistas hace complicado asumir que se puede ser importante sin disputar todos los minutos. «Es difícil para el jugador interiorizar eso porque somos competitivos y egoístas. Pensamos en el fútbol de manera individual», explicó.

En este sentido, el centrocampista destacó la influencia que ha tenido su padre, también entrenador, a la hora de entender el fútbol desde una perspectiva más colectiva. «Tener a un padre entrenador me ha hecho ver el fútbol de otra manera. Con los cambios, los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos y trata de convencernos, pero a veces es complicado», afirmó.

Al futbolista del Arsenal también se le preguntó por la impresionante racha de España, que ha alcanzado los 43 partidos, aunque reconoció que desconocía la cifra exacta. Merino considera que los registros históricos deben valorarse con perspectiva y que ahora lo verdaderamente importante es seguir ganando. «Los récords están para valorarlos a futuro, pero en el presente hay que ir partido a partido. Luego será el futuro el que se encargue de alabarnos o no», señaló.

En cuanto al encuentro contra República Checa, Merino dejó claro que el equipo no puede permitirse ninguna distracción. España tiene como objetivo terminar en la primera posición de su grupo y el centrocampista advirtió de que una derrota podría complicar las aspiraciones del conjunto de Luis de la Fuente. «El partido clave es mañana y cuando pase ya veremos qué sucede. Si no ganamos se complica la situación que tenemos, que es ser primeros de grupo. Hay un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles», aseguró.

Por último, Merino fue preguntado por la situación de Ander Barrenetxea, aunque reconoció que no había hablado directamente con él. El centrocampista explicó que había recibido información a través de Martín Zubimendi, con quien comparte equipo en Londres. «No he hablado con Barrenetxea, pero me ha contado Zubimendi cómo está», concluyó.