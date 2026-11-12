Santi Denia: «Luis de la Fuente y yo nos conocemos como si fuéramos hermanos»

Santi Denia (Albacete, 1974) es un entrenador feliz en Praga. Atiende a OKDIARIO minutos antes de empezar la concentración con la República Checa para los dos partidos que decidirán su clasificación en el grupo de la Liga de Naciones. Primero recibe a España, la selección en la que trabajó durante años junto a Luis de la Fuente. Después le espera Croacia, su rival directo por un tercer puesto que, como dice el propio Denia, le puede cambiar la vida a su equipo. El manchego ya le complicó la noche a la campeona del mundo en Oviedo y ahora quiere dar el siguiente paso delante de su gente.

Pregunta: Otra vez España. ¿Es tan invencible como parece?

Respuesta: Estamos encantados de poder jugar estos partidos oficiales contra selecciones así, y más contra la campeona del mundo. Llevan mucho tiempo en un gran momento, con mucha ambición y mucha constancia. Es un reflejo de lo que es Luis de la Fuente. Ha creado un equipo, ha creado una familia. Es algo que hemos ido aprendiendo durante estos años y que él ha reflejado al cien por cien.

P: España lleva 43 partidos sin perder. ¿Se ve capaz de darle un disgusto a Luis de la Fuente?

R: Seguro. Lo que tenemos que trasladarle al equipo es que se puede. Ya le pusimos las cosas difíciles en Oviedo. Sabemos que son los campeones del mundo y que llevan una racha muy buena, la mejor de la historia, pero necesitamos los puntos y, con nuestra afición, vamos a tratar de darle una alegría al país.

P: ¿Qué ve cuando se pone a estudiar a España?

R: Son muy buenos como jugadores y como equipo. Necesitamos hacer las cosas perfectas para poder ganarles. Nuestra afición nos va a apoyar un montón. Tenemos que darle las gracias a la gente por el apoyo que nos transmite por la calle. Vamos a dar el cien por cien.

P: ¿Qué supone para la República Checa acabar tercera?

R: Te cambia la vida, te cambia el panorama y te cambia todo. Te da la opción de seguir en el grupo de élite el año que viene, donde tienes más visibilidad, más ingresos y más posibilidades de crecer. Además, pasas al bombo uno, que es muy importante de cara a la clasificación para el Europeo. Por eso ganar a Croacia es tan importante. Nos puede dar la posibilidad de ser terceros y entrar en la repesca.

P: En Oviedo, Luis bromeó con que no podía contar nada en rueda de prensa porque usted estaba escuchando. ¿Cómo es enfrentarse a él?

R: Ya he pasado el trago de la primera vez, porque nunca nos habíamos enfrentado. Después de 13 o 14 años juntos, nos conocemos como si fuéramos hermanos, como si fuéramos una familia. El fútbol también es como una partida de ajedrez. Intentas mover tus fichas para que él mueva las suyas, para encontrar espacios a la espalda de la defensa y crear ocasiones de gol.

P: ¿Qué sintió en Oviedo al escuchar el himno español por primera vez como rival?

R: Estás tan metido en el partido que ni sientes ni padeces. Estás pensando en cómo parar a un jugador o en cómo ganar altura con tu lateral. Es verdad que resulta extraño escuchar el himno de España desde el otro lado. El de la República Checa también es muy bonito y cuenta mucho del país, de su tierra y de sus paisajes. También disfruto de nuestro himno.

P: Usted decía que Lamine Yamal merecía el Balón de Oro. ¿Cómo recibe la noticia de que finalmente no estará en Praga?

R: Para mí, Lamine era el Balón de Oro. Para nosotros, lo mejor siempre es jugar contra los mejores, pero su ausencia no depende de nosotros. Seguro que tienen otras opciones para cubrir esa posición. Son campeones del mundo y tienen muchos jugadores. Sin duda, es una pena que no venga, porque la gente en Praga quería verle.

P: ¿Cómo está viviendo Praga la visita de España?

R: Nos dicen que están vendidas todas las entradas. La gente está muy ilusionada con el partido y con ver a la campeona del mundo. Con el calor de nuestra afición vamos a intentar ofrecerles un buen partido y darles la victoria. Ese es el objetivo.

P: ¿Qué le aporta Pablo Amo en el cuerpo técnico?

R: Me da equilibrio y confianza. Hemos trabajado juntos y sabemos qué perfil de jugador queremos y qué modelo de juego nos gusta. Vemos una acción, nos miramos y nos entendemos casi sin hablar. Me hace la vida fácil, me quita trabajo y hemos repartido las tareas para que él también tenga peso de cara al jugador. Estamos encantados con él y creo que la Federación también.

P: ¿Cómo definiría el fútbol checo?

R: La liga checa es una competición fuerte. El Slavia, el Sparta y el Viktoria Pilsen son, en principio, los tres grandes. Tienen buenos jugadores y cada uno tiene su modelo de juego. Nosotros aprovechamos el trabajo que hacen aquí. También tenemos futbolistas en el extranjero, en Italia o en España, y nos gustaría tener a alguno en la Premier. Que tus jugadores estén en las mejores ligas del mundo es lo que te da ese salto de calidad.

P: España ha adelantado su viaje por la huelga general.

R: Me parece bien que hayan decidido venir antes. Así pueden evitar algún problema con el viaje. Dígales que, si necesitan algo, aquí me tienen. Aunque seguro que lo tienen todo preparado, como siempre.

P: En Oviedo nos decía una y otra vez que viniéramos a Praga. ¿Está feliz allí?

R: Sí, ya lo verán. A ver si alguien nos saca un poquito de sol, porque justo ahora han llegado la niebla y la lluvia. Praga es una ciudad maravillosa, el estadio está muy cerca del centro y seguro que la van a disfrutar. Estamos encantados.

P: ¿Ya se atreve con el checo?

R: Voy aprendiendo las palabras clave del fútbol. No es un idioma fácil, pero con tiempo y algún profesor lo aprenderé. Igual me defiendo para la Eurocopa. Al final, lo importante es entenderse. El lenguaje del fútbol es universal.