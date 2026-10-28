Ferran Torres confirma su romance con Sara Sampaio y tontea con ella en redes sociales: «¿Haces ejercicio todos los días?»

Después de convertirse en uno de los hombres más deseados del Mundial de fútbol 2026, Ferran Torres parece haber encontrado a la mujer que le ha robado el corazón. Se trata de Sara Sampaio, con quien lleva semanas siendo relacionado sentimentalmente. Aunque en un primer momento todo eran rumores, Javi Hoyos ha sacado a la luz las primeras imágenes de ambos paseando de la mano por las calles de París, una estampa que dejaba entrever que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Ahora, apenas unos días después, ha sido el propio futbolista quien ha dado un paso más al flirtear públicamente con la modelo sin ningún tipo de reparo y con un mensaje que no ha pasado desapercibido. Un gesto que parece confirmar que su incipiente relación avanza por el mejor de los caminos.

Todo ha ocurrido en un reciente post que la influencer ha publicado en su perfil oficial de Instagram, donde Sara ha publicado un carrusel de fotografías posando con varios looks deportivos. Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios, entre ellos, para sorpresa de muchos, el de Ferran: «¡Ohh! ¿Haces ejercicio todos los días?», escribía.

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Sus palabras no han tardado en generar multitud de reacciones que interpretaban un claro tonteo entre ambos. «Os hemos pillado», «No lo ocultes más, Ferrán», «Veo mucho amor», «Estoy muy feliz por vosotros», «No puedo creer que mi hombre esté enamorado», «Hacéis una pareja increíble», «La verdad es que discreto y disimulado no estás siendo», escribían algunos de los internautas. No obstante, por ahora, quien ha preferido mantenerse en silencio ha sido la propia Sara, que ha optado por no responder al comentario del jugador del PSG.

¿Cuándo comenzaron los rumores de romance?

Antes de que Javi Hoyos publicara las imágenes del futbolista con la influencer paseando por París, los rumores que señalaban que entre ambos había surgido el amor comenzaron cuando Sara borró una fotografía de sus redes sociales en la que aparecía a punto de besar a un misterioso hombre. En la imagen, su acompañante salía de espaldas y, aunque no se le identificaba el rostro, muchos de sus seguidores comenzaron a sospechar que se trataba de Ferran. Fue en medio del revuelo cuando Sampaio decidió eliminarla y, lejos de calmar las conjeturas, lo cierto es que aumentaron aún más.

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Por el momento, ni Ferran ni Sara se han pronunciado claramente al respecto. Por lo que, aunque el jugador ha dado un paso al frente comentando el post de la que supuestamente es su pareja, lo cierto es que se desconocen más detalles acerca de su comentado noviazgo.