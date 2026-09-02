Xabi Alonso volvió a intentar el fichaje de Zubimendi en el último día de mercado de fichajes. Según apuntan en Inglaterra, el entrenador del Chelsea intentó a la desesperada la contratación del futbolista del Arsenal después de confirmarse el fichaje de Enzo Fernández por el Manchester City. La operación no llegó a buen puerto y el ex de la Real Sociedad seguirá a las órdenes de Mikel Arteta en el conjunto gunner.

El último día de mercado de fichajes en Inglaterra volvió a ser apasionante debido al despilfarro realizado por todos los equipos de la Premier League. El agitador fue el Manchester City, que puso 145 millones encima de la mesa del Chelsea para llevarse a Enzo Fernández en un fichaje que estaba cantado desde que el Real Madrid decidiera salirse de la operación por el jugador argentino. Esto hizo al Chelsea Alonso también moverse en las últimas horas del mercado.

Una parte de ese dinero, alrededor de 45 millones de euros, el conjunto blue lo invirtió en el futbolista del Mónaco Lamine Camara, que después de varios días de rumorología acabó llegando a Stamford Bridge para reforzar el centro del campo de Xabi Alonso. Las bajas con las que cuenta el entrenador tolosarra hicieron a la dirección deportiva blue intentar otro movimiento para reforzar la medular a la desesperada en las últimas horas del mercado de fichajes.

Xabi Alonso y el intento a la desesperada por Zubimendi

Según informa The Sun, Xabi Alonso intentó el fichaje de Zubimendi en las últimas horas del mercado de fichajes. Como publica este medio, el técnico español ‘tocó’ al jugador del Arsenal para que fuera el sustituto de Enzo Fernández en el centro del campo del Chelsea. La respuesta fue un «no» por parte de la dirección deportiva gunner, ya que el campeón del mundo está llamado a ser un jugador importante en su segunda temporada en Inglaterra.

Xabi Alonso ya intentó una aproximación por Martin Zubimendi la pasada temporada para que fichara por el Real Madrid, pero finalmente acabó llegando al Arsenal, donde fue importante en el primer tramo de la temporada, pero acabó teniendo un rol más secundario en el tramo final de la competición en la que el equipo de Londres acabó ganando la Premier League y perdiendo en el último penalti de la tanda la final de la Champions League con el PSG.