De la Fuente sólo tiene la ausencia de Grimaldo antes de medirse contra Inglaterra

La selección española se entrenó este sábado en el campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para terminar de preparar el encuentro contra Inglaterra, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. La gran noticia para Luis de la Fuente fue que pudo contar con los 28 internacionales que tiene actualmente a sus órdenes, incluidos Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, que se incorporaron a la concentración este viernes después de superar los problemas físicos y el proceso gripal, respectivamente, que les impidieron viajar a Praga.

Con todos sus futbolistas disponibles salvo Grimaldo, ausencia por gripe, Luis de la Fuente tendrá que realizar cinco descartes antes del encuentro contra el combinado inglés. El seleccionador nacional mantiene en la concentración a los cuatro porteros, por lo que dos de ellos tendrán que quedarse fuera de la lista definitiva para el partido. El riojano deberá decidir también qué tres jugadores de campo presenciarán desde la grada el último compromiso de la selección española en este 2026.

España afrontará el encuentro contra Inglaterra en un Metropolitano que presentará un ambiente espectacular. Los campeones del mundo buscarán poner el broche de oro a un año inolvidable, mantener su histórica racha de partidos oficiales sin conocer la derrota y certificar la primera posición de su grupo en la Liga de Naciones. Los de Luis de la Fuente llegan a la última jornada con pleno de victorias y les basta con un empate para asegurar el liderato.