Oyarzabal, tras perder 44 partidos después con España: «Hay que valorar lo que se ha hecho»

Mikel Oyarzabal quiso ser justo con la Selección española tras su derrota ante Inglaterra, sacando valor a la racha de 44 partidos consecutivos sin perder. El delantero de la Real Sociedad marcó en el partido con España tras anotar el primer gol a raíz de un penalti de Elliott Anderson, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria.

El delantero vasco tuvo claro que la desconexión del equipo al comenzar la segunda parte puso las cosas muy complicadas para los de Luis de la Fuente: «Es un partido que se nos pone cuesta arriba, sobre todo a la salida del descanso. El equipo tuvo una reacción buena, hay que dar valor a lo hecho. También tenemos que darle valor a ellos, que por algo son el equipo que son».

Oyarzabal no tiene claro exactamente qué ha fallado en el planteamiento inicial de la Selección española: «Es difícil saber qué ha pasado; en el campo pasa todo muy rápido. Hay que quedarse con la reacción; a pesar de ir abajo, el equipo no ha dejado de intentarlo ni de insistir. Estamos ahí, estamos clasificados».

El jugador no estuvo en el anterior partido frente a la República Checa debido a su reciente paternidad. El delantero afirma que han sido días muy especiales, y que le hubiera gustado celebrar esta victoria también por la situación que atraviesa: «Obviamente, me hubiera gustado que fuera de otra manera. Han sido días muy especiales, de recibir mucho cariño de todo mi entorno. Desde aquí quiero mandar el mayor de mis abrazos a mis hijos y a mi mujer, que gracias a ella estoy aquí».

España cierra la fase de grupos de la Liga de Naciones con la derrota frente a Inglaterra, que pone fin a la racha de 44 partidos consecutivos sin perder. Aun así, la selección está clasificada para los cuartos de final que se jugarán en marzo del año que viene.