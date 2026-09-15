Pedro Martínez: «No he hablado nada con los jugadores de la temporada pasada, tuvieron bastante desgracia»

Pedro Martínez compareció ante los medios en Valdebebas por primera vez desde su llegada al Real Madrid. El nuevo entrenador del equipo blanco analizó el estreno de la Supercopa de la Euroliga, con esa semifinal ante el Dubai Basketball del próximo viernes a las 19:00 horas, la cual catalogó como «una buena prueba» para que sus jugadores compitan «contra grandes equipos». También repasó cómo se cocinó su llegada al club y qué peso ha tenido su opinión en los fichajes. Además, afirmó que no ha hablado «del pasado» con la plantilla.
«Es una competición muy fuerte, con cuatro grandes equipos. Podría ser una Final Four, aunque hay otros grandes equipos que son candidatos a estar en ella. Ya veremos luego. Para eso se va a jugar la liga regular. Creo que va a ser un torneo al máximo nivel y exigencia desde el primer momento. Va a ser un buen espectáculo. Obviamente, es un poco pronto para todos. Es una muy buena prueba para probarnos contra grandes equipos y los otros contra nosotros. Va a ser una gran prueba para ellos. A dar nuestra mejor imagen, a jugar y a competir lo mejor que podamos», comenzó.
«Sobre Dubai, es un equipo que ha fichado a grandísimos jugadores. Tienen un entrenador nuevo que es un grandísimo entrenador y sabemos que va a ser un primer partido muy difícil, pero también estamos con ganas de competir contra uno de los equipos que se ha reforzado mejor este año», comentó, sobre el rival.
«Lo que nos gustaría al staff es, por supuesto, tener una identidad. Es muy importante que los jugadores confíen y crean en lo que entrenamos y que eso sea reconocible por parte de nuestros aficionados. Yo creo que ahí nace la comunión: ganando, perdiendo, con más o menos acierto, pues que el equipo juegue de una manera determinada que tenga un sello. Ese sello es para lo que entrenamos cada día, para que determinadas acciones del juego se conviertan en hábitos para nosotros. En ese camino estamos», explicó, aunque descartó que el Real Madrid tenga que ser como su Valencia Basket.
La conversación con Juan Carlos Sánchez
«No quiere decir que vayamos a jugar como jugaba el Valencia el año pasado. Lo que marca la diferencia son los jugadores, su talento, su calidad, sus características… Pero sí nos gustaría ser un poquito diferentes a como juegan muchos equipos y que nosotros seamos nosotros. Los jugadores están entendiendo la idea y, con las características nuestras, que son diferentes a las de los otros equipos, espero que tengamos un tipo de juego reconocible. A partir de ahí, nuestra calidad nos pondrá en la clasificación donde merezcamos», dijo.
Pedro Martínez también explicó por qué decidió aceptar la oferta del Real Madrid a inicios del verano: «Básicamente, Juan Carlos Sánchez fue la persona. Cuando hablé con él, tenía algunas dudas. Estaba bien en mi anterior club, estaba a gusto, pero el convencimiento que me transmitió él y el grandísimo interés que demostró me dio la sensación de que creía en mi trabajo y que yo era el entrenador ideal para el Real Madrid. Lo percibí desde el minuto uno. Ese interés de una persona a la cual respeto mucho como dirigente, por todo lo que ha hecho en el baloncesto español, fue decisivo».
«La estructura que tiene el Madrid, a nivel deportivo, estoy muy a gusto con ella. En otros clubes tenía más responsabilidad en la elección de los jugadores y, entonces, estoy mucho más cómodo ahora. Mi opinión es valorada, pero hay otras personas que son las responsables de conocer el mercado y decidir cuál es el tipo de jugador que se necesita, y yo simplemente doy mi opinión de las características. Esto lo llevan otras personas, Alberto Herreros y Rudy Fernández, y yo he estado cómodo con ello durante el verano», comentó, acerca de cómo maneja el club la parcela de fichajes.
«Estoy disfrutando de la experiencia. Ya sé que vendrán días duros, que perderemos y eso seguro que lo llevo mal, pero estoy disfrutando de la grandísima profesionalización del club, staff técnico increíble, instalaciones increíbles, profesionalidad máxima a todos los niveles. También una grandísima exigencia. La estoy percibiendo desde la primera reunión que tuve con Juan Carlos y también está bien. Está bien probarme y saber que el club tiene altísimas expectativas y que yo, a nivel personal, en lo que depende de mí, tengo que dar el máximo cada día porque eso es lo que espera el club de mí y de todos. Estar a la altura es un gran reto y con esa mentalidad intento llevar el día a día», afirmó.
Alabanzas a sus jugadores
«Yo ya sabía que los jugadores que voy a entrenar son muy buenos. Desde ese punto de vista, es lo que esperaba: jugadores buenísimos, con una calidad impresionante, que saben jugar, tienen talento, físico… Todo esto está muy bien. Lo que más me está sorprendiendo de una forma positiva es la mentalidad que tienen. Son tremendamente receptivos. Estoy disfrutando mucho del día a día, ahora que no estamos jugando competición. Hoy les decía a los jugadores que hoy se acababa la pretemporada. Ha sido nuestro último entreno de pretemporada y ya entramos en competición oficial y va a cambiar nuestra dinámica tanto de entrenamientos como de competición, pero la actitud de los jugadores está siendo extraordinaria», aseguró.
«Eso para mí es muy importante, que vengan con predisposición y en ese sentido no tengo ninguna queja. Lo que necesitamos es tiempo para que determinadas situaciones se conviertan en hábitos. Forma parte de un proceso. Los chicos quieren y saldrá. No sé cuándo será nuestra mejor versión. Obviamente, no va a ser ya, pero espero que ya sea suficiente para que nuestro juego desde el primer minuto sea imprevisible y con identidad», expresó el técnico catalán.
«Lo que más me está gustando de lo que veo en los partidos y entrenamientos es una cierta predisposición a jugar juntos. Espero que un día destaque un jugador y otro día otro. Tenemos bastante talento. Queremos ser imprevisibles para nuestros rivales. Ojalá seamos capaces de construir un juego coral, que todos se sientan importantes y tengan la capacidad y la responsabilidad de tirar, anotar, pasar, defender y que eso sea nuestro sello: jugar juntos y estar todos dispuestos a asumir responsabilidades», destacó.
Preguntado por las recientes derrotas del Real Madrid en finales (Copa del Rey y Euroliga) y cómo cambiar la mentalidad para rendir en momentos decisivos, Pedro Martínez respondió que intenta «estar lo más centrado posible en el presente» y en su «día a día». «Con los jugadores no he hablado nada de lo que pasó la temporada pasada. Tuvieron bastante desgracia con las lesiones en la parte final y eso condicionó los resultados. Es una opinión personal mía», añadió.
Objetivo Supercopa
«Del futuro tampoco he hablado nada con ellos. Estamos intentando tener el mejor día a día posible. Llegar bien a este fin de semana. Eso ha sido una prioridad desde el principio porque teníamos claro que la Supercopa era la primera competición que jugábamos y ya está. Lo que tenemos que hacer son las cosas bien, jugar bien en equipo e ir mejorando. Lo más importante es mejorar a nivel individual y colectivo. De aquí a dos meses y a cuatro tenemos que ser mejores», insistió.
«Cuando se acabe esta competición el sábado por la tarde, nos centraremos en la siguiente. Para nosotros debe ser la más importante. Desgraciadamente, soy impaciente y necesitaría en un mundo ideal como 40 o 50 entrenos más de los que hemos hecho. Después también te diría que me faltan todavía 10 más. Nuestros rivales también. La competición viene como viene. Hemos tenido el tiempo que hemos tenido», comentó.
«Físicamente llegamos bien porque hemos tenido alguna problemática pequeña de lesiones, que es algo que no podemos controlar. Algún jugador se ha perdido algún entreno o partido amistoso, pero están todos sanos y estamos mejorando, pero nos falta tiempo. A los otros rivales también, tampoco han entrenado mucho más que nosotros y se va a igualar. Estoy seguro de que de aquí a un tiempo seremos mejores que ahora y los rivales también. Hay que tener paciencia, aunque no soy yo el mejor ejemplo de eso», aseguró.
«Intento mejorar siempre. Desde que he fichado por el Madrid, más que pensar en mejorar, he pensado en adaptarme a un staff técnico diferente, a unos jugadores diferentes, a un club que tiene un funcionamiento diferente. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Yo puedo sugerir alguna cosa que creo que se puede hacer diferente, pero tengo que poner mucho de mi parte en cuanto a adaptación a mi nueva realidad y al entorno en el que estoy. Estoy contento de cómo ha ido la pretemporada porque he visto predisposición por parte de todo el mundo, dentro y fuera de la pista», remarcó.
El fichaje de Nick Smith Jr.
«Creo que estamos en una buena línea y en un buen camino, pero eso no quita que tengamos competiciones muy difíciles, empezando por esta. Luego la Euroliga, la ACB… Vamos a tener grandísimas dificultades. La experiencia dice que lo que marca la diferencia entre los buenos equipos y los malos es cómo se sobreponen a los malos momentos y a las dificultades. Damos por hecho que los va a haber y la capacidad para desdramatizar, cambiar, seguir trabajando bien, apretar los dientes, estar unidos. Ahí seguro que va a ser la clave»
Por último, Pedro Martínez fue cuestionado por la pieza que le falta al equipo, que, en este caso, es un escolta cuyo nombre es Nick Smith Jr., fichaje que aún no ha sido anunciado por los blancos: «No me toca a mí. El club tiene un comportamiento serio. No podemos estar ni anunciando ni desmintiendo rumores. Todo tiene un límite, un proceso y un orden. El jugador que va a venir tiene que llegar, pasar una revisión médica y tiene que ser anunciado por el club, como se ha hecho con todos los demás. Vamos a esperar a que llegue y que pase este proceso. Lo que esperamos de él es ayudarle».
«Es muy joven, no tiene experiencia fuera de su país ni de cómo se entrena y se juega en Europa. Si lo ponemos aquí y no le ayudamos a entender que las cosas son diferentes a como él lo ha hecho en su corta vida profesional… Una manera de ayudarle es no esperar grandes cosas. Creo que lo que nosotros necesitamos es que los jugadores que tengamos, sean los que sean, y tenemos una plantilla muy larga de 16 jugadores, todos muy buenos, es que estén los máximos que podamos en su mejor versión», prosiguió.
«Ese va a ser el mejor Real Madrid posible. No si un jugador esperamos de él que meta 35 puntos cada partido o que deje a todo el mundo con la boca abierta por su rendimiento. Eso no va a pasar porque tenemos que ser un equipo coral y no previsible, que dependa de uno o dos jugadores. A veces, generar grandísimas expectativas de un jugador porque viene de la NBA se vuelve en contra a veces. Esperamos de todos que ayuden, sumen y se sacrifiquen por el bien del equipo», finalizó.