La semana clave en el Real Madrid

El Real Madrid afronta su semana clave. Este lunes se pone en marcha el proyecto de la temporada 2026-27, en el que el club trabaja desde la precipitada eliminación en la Liga Endesa el pasado 6 de junio, pero es ahora cuando comenzará a tomar las decisiones capitales. Una ya la adoptó hace 11 días, cuando se supo el regreso de Juan Carlos Sánchez a la jefatura de la sección de baloncesto y eso supuso la dimisión del Chacho Rodríguez sólo un año después de acceder al cargo.

Ahora es turno de Sergio Scariolo y de la dirección deportiva. El entrenador italiano se reunirá con el máximo responsable del baloncesto blanco y este le comunicará si el Real Madrid sigue apostando por él para la próxima campaña o, como apunta, es cesado. Con Juan Carlos Sánchez al frente, el equipo madridista sólo se quedó en blanco una temporada (2010-11) y conquistó 28 títulos. En la primera de la segunda etapa del de Brescia en el banquillo del Palacio el contador se quedaba a cero.

Tras días de conversaciones con los jugadores y personal del club, Juan Carlos Sánchez se inclina por la destitución de Scariolo y de los miembros de su cuerpo técnico que él llevó al Real Madrid (Luis Guil, Stefan Ivanovic, Matteo Cassenerio y Piti Hurtado). En primera instancia, ni el responsable de la sección ni Florentino Pérez se decantaban por esta opción, sino por la continuidad, ya que el finiquito a percibir por el italiano ronda los cinco millones de euros al tener contrato hasta 2028. Tampoco veían una alternativa mejor en el mercado de entrenadores.

Sin embargo, el sentir negativo del vestuario y la sequía de éxitos habrían llevado al presidente y al directivo, su persona de máxima confianza en cuanto a baloncesto, a tomar la determinación más dura y costosa. El futuro de Scariolo se conocerá en las próximas horas. Esta salida, que sería la cuarta en el organigrama tras las del Chacho y sus dos brazos armados, Martynas Pocius, encargado de scouting, y Paco Robles, director general, traería consigo otra vuelta.

La posible salida de Scariolo y la vuelta de Herreros

Hablamos de Alberto Herreros, quien de manera ‘clandestina’ ya lleva unos días al frente de la parcela de fichajes. No podía ser de otra manera. El Real Madrid necesitaba una persona con garantías para planificar ya la siguiente temporada y confeccionar la plantilla, a pesar de haber acudido tarde al mercado por el ajetreo que han generado las elecciones a la presidencia y la nueva reestructuración de una sección que ya se regeneró de arriba abajo el pasado verano.

Herreros, leyenda como jugador y triunfador en los despachos con Juan Carlos Sánchez, abandonó el Real Madrid en junio de 2025 y hasta ahora se estaba encargando de las labores de dirección en un eslabón menor como el Toledo Baloncesto. Su regreso será anunciado en los próximos días, como consecuencia de la más que posible marcha de un Scariolo al que el Chacho atendió positivamente a todas sus peticiones. Independientemente de si sigue o no, el poder del italiano en la configuración de la plantilla sería sensiblemente menor.

Con Herreros al frente y Rudy Fernández muy cerca de él en su proceso de aprendizaje en los despachos de Valdebebas, el Real Madrid también debe hacerse cargo de las salidas. Conocida extraoficialmente la de Trey Lyles, que buscará acomodo en la NBA hasta el 20 de julio y, si le sale cruz, aceptará una gran oferta de algún club de la Euroliga, el club decidirá en torno a David Krämer, Chuma Okeke y, sobre todo, Sergio Llull, quien apalabró con Florentino su renovación por una temporada más a finales de 2025.