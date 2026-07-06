Pedro Martínez: «Es un honor estar en un club mítico»

Pedro Martínez ya es nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico reconoció que «es un honor» dirigir a «una entidad y un club mítico» como el Real Madrid. Viene de ganar la Liga Endesa con Valencia Basket y ser nombrado mejor entrenador de la Euroliga, y ahora tiene el reto de entrenar al club más laureado de Europa, donde «todos los entrenadores del mundo» quieren estar, por su «exigencia y capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones» y confía en «estar a la altura».

«Es un honor. Es una entidad y un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí», comienza diciendo en declaraciones a RealmadridTV.

Pedro Martínez aseguró que «todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones. Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible».

Sobre el título de Liga Endesa logrado esta temporada, comentó: «Conseguir un título siempre te da alguna enseñanza positiva. La primera es lo importante que es el día a día y trabajar en equipo para conseguir cualquier éxito. Para quedar campeón siempre necesitas que haya un muy buen trabajo de equipo. También tienes que superar determinados momentos adversos que siempre hay. Esas son las lecciones más importantes».

«Respecto a los primeros años, creo que ahora soy más comunicativo. Intento ser más cercano con los jugadores y hablar más con ellos. A partir de ahí, darte cuenta de que la táctica está muy bien, pero lo más importante es transmitir confianza y que el equipo esté a gusto con la idea de juego que se propone», dijo al ser preguntado por su evolución como entrenador.

💬 Pedro Martínez: “Es un honor y un orgullo formar parte de esta entidad, conozco el legado y voy a dar mi máximo para estar a la altura”. pic.twitter.com/Gg4wYmeAQU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 6, 2026

Sobre el estilo de juego de sus equipos, Martínez explicó que «me gusta tener una defensa activa, una defensa que sea proactiva. Me gusta compartir el balón. Creo que es importante jugar con pases y que todo el mundo se sienta implicado. Que todos los jugadores se sientan importantes es la principal base. Un equipo con ritmo, que juegue sin miedo y que sea capaz de competir… Mi principal responsabilidad tiene que ser intentar ayudar a los jugadores y motivarles para que mejoren. Esa mejora va a redundar en el beneficio del equipo. Necesitas que todo el mundo se sienta importante para que estén preparados para ayudar en distintos momentos de la temporada».

«También una preparación física y un reparto de los esfuerzos, tanto en los entrenamientos como en los partidos, para que los jugadores lleguen a la competición y al final de temporada, que es cuando se van a decidir la mayoría de los títulos, en un buen estado de forma. Por último, también es muy importante una preparación mental. Hay que prepararse mentalmente para un esfuerzo continuado durante muchísimos meses», agregó.

Respecto al perfil de jugadores que le gusta tener en sus plantillas, dijo: «Diría que es básico tener los dos perfiles: jugadores con experiencia que tienen una capacidad de liderazgo muy grande, y en el equipo hay algunos que lo han demostrado sobradamente; y también tener jóvenes con energía y ese punto de ilusión de aspirar a lo máximo. Esa es la combinación ideal y la que al final permite que un equipo sea un muy buen equipo»

Por último, el nuevo entrenador del Real Madrid mandó un mensaje a la afición: «En primer lugar, agradecimiento por pertenecer a una entidad tan increíblemente grande y con un historial impresionante. No va a ser por falta de esfuerzo o por falta de dedicación. Espero estar a la altura. Necesitamos el apoyo de todos para poder tener éxito».