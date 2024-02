Por qué Keanu Reeves renuncia a parte de su salario como actor

Tiene 59 años, lleva mucho tiempo siendo una estrella de Hollywood y acaba de confesar uno de sus mayores secretos. Cuando todos pensaban que Keanu Reeves era un artista más, ha dado un paso adelante para desvelar qué hizo con la fortuna que ganó gracias a su primera aparición en ‘Matrix’. Recibió un primer pago de 10 millones de euros, pero cuando los productores comprobaron que el proyecto había sido un éxito le hicieron una segunda entrega y en total sumó 35 millones a su cuenta bancaria. Lo curioso es que parte de este capital fue destinado a fondos benéficos. En concreto a la lucha contra la leucemia, que es el tipo de cáncer contra el que su hermana estuvo luchando durante una década.

Keanu Reeves donó un 70% de sus ingresos para que las autoridades pudieran investigar el cáncer y acabar para siempre con una enfermedad que provoca verdaderos dramas en muchas familias. El artista se considera un privilegiado y por ese motivo intenta compartir todo lo que ha conseguido en la vida. En una de sus últimas intervenciones públicas ha insistido en que su objetivo no fue ser famoso, para él era más importante crear y poder dedicarse a aquello que le hacía feliz. La fortuna que ha venido después es algo secundario, por ese motivo se siente en la obligación de compartirla con los que más lo necesitan.

«El dinero es lo último en lo que pienso. Podría vivir de lo que ya he ganado durante los próximos siglos», declaró en ‘Chicago Tribune’. Esa es la razón por la que ha rechazado muchos papeles. No está interesado en enriquecer sus cuentas bancarias. Antes de ganar mucha notoriedad pública por protagonizar ‘Speed’, le ofrecieron un papel junto a Robert De Niro en el thriller de acción ‘Heat’, pero llegó a la conclusión de que este proyecto no era para él y se negó a aceptar la oferta, a pesar de que era muy suculenta.

La razón por la que Keanu Reeves renuncia a parte de su sueldo

Keanu Reeves tiene en cuenta que muchos de sus compañeros no han tenido la misma suerte que él. A pesar de que su carrera ha atravesado circunstancias de todo tipo, el artista disfruta de una posición muy favorable y esa es la razón por la que ha renunciado a una parte de su sueldo. Es una estrella de Hollywood y maneja cifras estratosféricas, así que ha decidido aprovechar este tirón mediático para contribuir a buenas causas. Su hermana empezó a luchar contra el cáncer en 1991 y afortunadamente él pudo ayudarla, pero no todo el mundo está en la misma situación.

Pero es que Reeves prefiere llevar este asunto en la más estricta discreción. «Tengo una fundación privada que ha estado trabajando desde hace unos cinco o seis años, y ha ayudado a niños en hospitales y a la investigación contra el cáncer. No me gusta que mi nombre esté vinculado a esta fundación, yo solo dejo que haga lo que hace», declaró durante una entrevista para un medio americano. Su intención es colaborar, aunque no se siente cómodo estando en el centro de la noticia por estos asuntos tan personales.

La generosidad de Keanu no conoce fronteras y esto explica el motivo por el que destinó a fondos benéficos el dinero que generó con ‘Matrix’. Insiste en que el éxito no le pertenece a él, pues no es el director de la película y tampoco ha participado en los guiones. Según su punto de vista, lo más justo es compartir este sueldo con todas aquellas personas que no han tenido su misma suerte, de ahí que solo se quedase con un 30%.

Un referente para su generación

La generación de actores que ha compartido tiempo y proyectos con Keanu Reeves tiene muy buen concepto de él. Todos han destacado su gran compañerismo y su buena voluntad a la hora de contribuir a crear un ambiente laboral óptimo. En una entrevista que dio en ‘Fotogramas’ hablo precisamente de eso, del motivo por el que tanta gente le consideraba un icono del cine.

«No estoy en la piel de Tom Cruise, Brad Pitt o Gerard Butler, pero supongo que todos crecimos en la época dorada del cine de acción, contribuimos en cierta manera a su auge, aunque no tanto como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Chuck Norris», contestó cuando le preguntaron sobre el tema. «Si seguimos en el centro de la noticia no es por nuestras condiciones físicas, que evidentemente no son las mismas que las de 20 años atrás, a pesar de que no encontrarás a nadie que se cuide tanto como nosotros, o en mi caso que parezca que se cuida tanto».

Para Reeves lo importante siempre ha sido conectar con el público, por eso participa en tantos proyectos y recibe ofertas tan generosas. Lo mejor es que ha aprovechado este tirón para contribuir en causas benéficas y para ayudar a luchar contra el cáncer. Esta enfermedad le borró la sonrisa a su hermana y en ese momento se dio cuenta de que debía pasar a la acción e intentar frenar las consecuencias de este problema que nadie puede frenar. PETA, la Fundación SickKids, Stand Up To Cancer son algunas de las asociaciones que han trabajado con el protagonista de ‘Matrix’.