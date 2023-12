Keanu Reeves se ha convertido en protagonista de la actualidad, y todo por haber vivido un hecho absolutamente traumático. El protagonista de la saga John Wick se ha visto sorprendido al descubrir que varios hombres encapuchados, con armas de fuego, han asaltado nada más y nada menos que su vivienda.

El pasado miércoles, según ha dado a conocer el portal norteamericano TMZ, el actor de 59 años ha sido víctima de un robo. Desafortunadamente, la policía no llegó a tiempo al lugar de los hechos por lo que no pudieron ni identificar ni detener a los delincuentes que se atrevieron a entrar a la vivienda de Reeves.

Tal y como ha dado a conocer el mencionado medio de comunicación, la policía de Los Ángeles se presentó en la casa del actor tras recibir una llamada anónima. Ésta informó de la entrada de un intruso a la propiedad, sobre las 19 horas. Nada más llegar a la casa, los agentes realizaron una búsqueda pero no encontraron a nadie.

Keanu Reeves Home Raided by Burglars in Ski Masks, Firearm Stolen | Click to read more 👇 https://t.co/gkOpdx3gUK

