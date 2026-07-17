Las otras Odiseas: 5 adaptaciones del mito de Homero antes del estreno del épico blockbuster de Christopher Nolan

Después de una larga espera sólo comparable al largo viaje de Ulises, por fin Christopher Nolan estrena la película más ambiciosa de su filmografía: La Odisea. Una afirmación que, teniendo en cuenta la alargada sombra creativa del oscarizado cineasta, no resulta en absoluto exagerada. Por eso y aprovechando la ocasión del estreno de este épico blockbuster, hemos creado una lista con 5 adaptaciones libres que se inspiraron en buena parte en el mito del aedo griego. No, no nos referimos a Ulises (1954) de Kirk Douglas ni a Nostos: El regreso (1989). Estas historias viven del arquetipo, pero conviven entre géneros que Homero no habría podido siquiera llegar a imaginar:

5 adaptaciones que se inspiran en ‘La Odisea’ de Homero

1. ‘O Brother!’ (2000)

Dirigida y escrita por los hermanos Coen, esta road movie sobre la Gran Depresión es uno de los ejercicios creativos más estimulantes que se han hecho nunca del material original. La trama nos pone en la piel de Everett Ulysses McGill (George Clooney), un hombre que escapa de prisión junto a dos aliados encarnados por John Turturro y Tim Blake Nelson. Por supuesto, no es una versión literal, pero esconde paralelismos audaces y divertidos, como las tres mujeres que se encuentran cantando en el río y los seducen como las sirenas, los pretendientes de su mujer o la similitud entre el vendedor tuerto, Big Dan Teague, y el cíclope Polifemo.

2. ‘Interstellar’ (2014)

Sí, antes de La Odisea, Nolan ya había retratado un viaje de supervivencia y regreso. Aunque en el caso de Cooper, el recorrido tiene unos cuantos millones de kilómetros más de distancia hasta su hogar. El tiempo distorsionado, las pruebas y el sacrificio personal representan el motor emotivo para un encuentro final entre el personaje interpretado por Matthew McConaughey y su hija. Una reinterpretación en clave de ciencia ficción que ya preveía el interés del realizador londinense con los viajes odiseicos.

3. ‘A propósito de Llewyn Davis’ (2013)

Los Coen volvieron años después para actualizar de nuevo el viaje de Ulises. Aquí, encontramos a un perdedor en medio de una odisea folk que rehúye de todo triunfo o idealización en su angustioso camino. Aparte del desafío del viaje, los hermanos directores lanzan un guiño directo al poema épico bautizando al gato del protagonista con el nombre de Ulises. Irónicamente, de los dos, este último es el que termina encontrando un hogar tras sus desventuras por Chicago.

4. ‘La mirada de Ulises’ (1995)

Dirigida por el aclamado director griego Theo Angelopoulos y protagonizada por Harvey Keitel, la trama se centra en un cineasta griego que, exiliado en Estados Unidos, trata de encontrar unas bobinas perdidas viajando por los Balcanes. Un viaje poético e introspectivo que escenifica a un Homero moderno cargado de simbolismo a través de un retrato pausado de puro slow cinema.

5-‘ Cold Mountain’ (2003)

Tanto la novela de Charles Frazier como la adaptación cinematográfica de Anthony Minghella utilizan conscientemente los temas y la estructura de La Odisea. En este caso, el protagonista es un soldado confederado que deserta de la Guerra de Secesión e intenta sobrevivir a un peligroso viaje a pie a su hogar, en Carolina del Norte. Ada, su mujer (al igual que Penélope), sufre el acoso de un pretendiente. Aquí, un guardia del condado. Por el camino, el desertor se encuentra con varios personajes que representan similitudes evidentes con los aliados y monstruos que van apareciendo en el recorrido de Ulises.