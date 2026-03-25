La casa prefabricada de dos plantas por 42.000 euros: la alternativa para combatir el problema de la vivienda

Tener una casa prefabricada se está convirtiendo en tendencia en España ante los problemas de la vivienda que sufre un país que paga las decisiones tomadas en esta materia por un Gobierno a la deriva. Ante la grave situación que se vive a la hora de acceder a una casa o simplemente conseguir un alquiler, muchos ciudadanos se han decantado por una opción más económica: comprar una casa prefabricada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la casa prefabricada que arrasa en internet.

España tiene un grave problema con la vivienda y las últimas políticas intervencionistas y de persecución del propietario tomadas por el Gobierno no han hecho más que agravar la situación. No es una opinión, son datos y dicen que el precio de la vivienda usada sigue en máximos históricos en nuestro país. En el pasado mes de febrero tuvo una subida del 17,7% anual hasta llegar al récord histórico de 2.673 euros/m², según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista.

El precio de la vivienda usada ha llegado a este tope histórico después de sufrir una subida del 2,6% en los últimos tres meses y de un 0,9% con respecto al mes de enero. Así que para el que tuviera dudas, ya es evidente que el precio de la vivienda sigue al alza en España en 2026 y esto no son buenas nuevas para los jóvenes y no tan jóvenes que no se pueden permitir acceder a una vivienda en la que iniciar una vida.

La casa prefabricada que arrasa en internet

Ante el problema de la vivienda, hay un mercado que se ha convertido en una gran opción para los ciudadanos y es el de las casas prefabricadas. Tener una casa prefabricada está de moda en España y esto se debe a todas las ventajas que representa esta opción. La principal tiene que ver con el precio (se cierra en el presupuesto), que será algo menor, y el tiempo de construcción, que será más rápido que en una casa de toda la vida.

La versatilidad para elegir entre diferentes modelos es una gran ventaja de tener una casa prefabricada y también la opción de poderla personalizar a tu gusto y ampliar cuando sea necesario. Una de las mayores virtudes de esta opción también tiene que ver con la eficiencia energética y la mejor conservación del calor durante las épocas de frío y el aire acondicionado durante épocas de calor. Esto se debe a los materiales utilizados para hacer la fachada.

La casa prefabricada que arrasa en internet es obra de la empresa Pineca y es una casa de madera prefabricada que se denomina Kaya 4. Tiene una dimensión de 64 m² y tiene un coste de 34.924,00 euros. Esto no incluye el terreno, lógicamente.

«KAYA 4 representa la cúspide de la arquitectura moderna, una estructura impactante que cautiva a quienes la contemplan», dice la empresa en la página web de esta casa prefabricada en la que también informa de sus características. «Este modelo se distingue por su distribución familiar, con un amplio salón de 20 m², tres cuartos de baño y dos dormitorios en el piso superior. Además, cuenta con una habitación versátil que puede adaptarse como espacio de trabajo o dormitorio adicional», informa.

La descripción de esta casa prefabricada que puedes encontrar por poco más de 30.000 euros es la siguiente: