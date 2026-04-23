Nothing lanza Essential Voice, la nueva forma de controlar tu smartphone con la voz

La evolución de la tecnología de consumo busca, cada vez más, eliminar las barreras entre el pensamiento humano y la ejecución digital. Con el lanzamiento de Nothing Essential Voice, la firma liderada por Carl Pei da un paso firme hacia la integración de la inteligencia artificial en el uso cotidiano. Esta herramienta es una extensión de las capacidades de Essential, orientada a capturar, encontrar y crear contenido de una manera mucho más orgánica. Al integrar la voz como eje central, la marca busca optimizar la velocidad de comunicación, aprovechando que el habla es hasta cuatro veces más rápida que la escritura manual en teclados virtuales.

¿Qué es Nothing Essential Voice y cómo funciona?

La premisa detrás de esta innovación es simple: mientras que un usuario promedio escribe unas 36 palabras por minuto en su terminal, es capaz de pronunciar 150 en el mismo tiempo. Sin embargo, el dictado convencional suele ser caótico, lleno de repeticiones, pausas y muletillas que obligan a una edición posterior tediosa. Nothing Essential Voice soluciona este inconveniente procesando el audio en tiempo real para generar un texto limpio, coherente y bien redactado.

Para activarlo, el usuario solo debe mantener pulsada la Essential Key o seleccionarlo directamente desde el teclado del móvil. El sistema se encarga de «limpiar» el discurso de forma automática, eliminando elementos innecesarios como los «eh» o «mmm», para que el resultado final parezca un texto profesional escrito a mano y no una transcripción bruta. Además, al estar integrado directamente en el sistema operativo, no es necesario cambiar de aplicación para utilizarlo.

Funciones clave: más allá del dictado tradicional

La versatilidad de esta herramienta se divide en varios pilares fundamentales que mejoran la productividad diaria:

Auto-corrección inteligente: mejora la estructura gramatical y la claridad del mensaje, eliminando ruidos verbales.

Personal Mappings: permite crear atajos de voz personalizados para insertar enlaces, frases frecuentes o plantillas de trabajo de forma inmediata.

Agente de traducción en tiempo real: el usuario puede hablar en un idioma y configurar el sistema para que Nothing Essential Voice redacte el mensaje en otro diferente, facilitando la comunicación internacional.

Soporte global: es compatible con más de 100 idiomas y reconoce variantes regionales, algo vital para usuarios en España y Latinoamérica.

Disponibilidad y despliegue del ecosistema

El despliegue de esta tecnología será progresivo. Inicialmente, estará disponible en los modelos Phone (3) y Phone (4a) Pro, los buques insignia actuales de la marca. Poco tiempo después, se extenderá al Phone (4a) estándar a través de una actualización de software vía OTA.

La compañía planea introducir el reconocimiento de contexto. Esto permitirá que la herramienta adapte el tono del texto dependiendo de la plataforma que se esté utilizando: usará un lenguaje más formal para correos electrónicos de trabajo y uno más relajado para mensajes de WhatsApp o redes sociales. Esta integración es solo el comienzo de una nueva interfaz centrada en la voz que llegará próximamente al resto de dispositivos inteligentes del ecosistema Nothing.