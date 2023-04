Cómo el Apple Watch Ultra me ayudó en mi accidente de patinete

La semana pasada comprobé en primera persona cómo la tecnología nos brinda oportunidades de estar más seguros, sobre todo en situaciones de emergencia. El protagonista ha sido mi Apple Watch Ultra, que me permitió ganar tiempo en una situación crítica.

El Apple Watch Ultra al rescate

Una bonita sobremesa de un lunes festivo en la Comunidad Valenciana. El objetivo, hacer unas fotos sobre un patinete eléctrico que me encuentro probando. La zona, vía urbana de una ciudad media, algo retirada del casco urbano.

Tras las fotos de rigor, retomo el paseo con el patinete y afronto mal la llegad de una curva. Ligero toque al freno, gravilla en el suelo y ocurre lo inevitable. El vehículo me escupe y me catapulta al suelo, cayendo sobre el lado izquierdo. Automáticamente siento un intenso dolor en la pierna izquierda y percibo una vibración en la muñeca. Es el reloj, que me indica que he sufrido una caída y me pregunta si necesito llamar a emergencias. Pulso «Sí», no me encuentro bien y no me puedo mover. Automáticamente establece comunicación con el 112 y les indico ubicación y estado general, a la vez que respondo a todo lo que me preguntan. Al cabo de pocos minutos aparece la policía y, un rato más tarde, la ambulancia.

Dolor, mucho dolor. Me evacúan al hospital y comienzan las pruebas. No hay duda, rotura de la meseta tibial en 3 fragmentos y hay que pasar por quirófano.

La intervención se programa para 3 días más tarde y se salda con varias placas de titanio para recomponer la zona y 2 costuras con 70 grapas. A pesar de mi maltrecho estado, en unos días recibo el alta hospitalaria y continúo con la recuperación en casa, será para largo.

El sistema de detección de caídas del Apple Watch posibilita que, en caso de un fuerte golpe, el dispositivo avise al 112 y a tus contactos de emergencia si así lo deseas. En el caso de que permanezcas inmóvil durante 30 segundos y no hayas hecho nada sobre el dispositivo, este avisa por defecto al 112.

En mi caso no llegué a perder la conciencia, si bien valoré muy positivamente que fuese el reloj el que llamase por mí. Mi teléfono móvil estaba en el bolsillo de mi chaleco, cerrado con una cremallera, y me costó un tiempo poder acceder a él. Las fotos que acompañan al artículo fueron sacadas por mí, la primera de ellas pasado ya un tiempo prudencial y mientras esperaba la llegada de la ambulancia fue demás accidental, ya que no quería hacer precisamente una foto.

En definitiva, la detección de caídas que Apple incorpora en sus dispositivos no es un capricho. Nunca imaginé que hubiera tenido que hacer uso de la llamada automática para solicitar ayuda. Y en estos casos, el tiempo siempre cuenta.

PD: Aprovecho para mostrar mi agradecimiento a:

– Policía Local de Villena.

– Guardia Civil.

– SESCV.

– Hermanos Guerrero (Villena)

– Hospital de Elda.

– IMED Elche.