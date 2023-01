Apple Watch Ultra: mi experiencia tras 2 meses de uso

Aunque se presentó en septiembre del año pasado, el Apple Watch Ultra no dejado de proporcionar titulares en todos los medios. No es para menos, se trata del buque insignia de relojes inteligentes de la marca de la manzana. Tras dos meses de uso, estas son mis sensaciones y mi experiencia utilizando este reloj.

Apple Watch Ultra, así es

Como no podía ser de otra manera, el precio fue lo primero que llamó la atención de toda la crítica. 999 € para un reloj inteligente, un precio muy superior a otras propuestas. Es, de largo, el reloj estándar más caro que puedes comprar en Apple, pero su precio está justificado. Sí, la serie especial Hermès que se vende en la propia web alcanza más de 2000 €.

Primeras impresiones

En primer lugar, los materiales empleados no dejan lugar a dudas. La caja es de titanio, el cristal es de zafiro reforzado y la correa que viene de serie, Alpine Loop, también trae el enganche en ese metal. Se da presencia a lo que la marca quiere transmitir, resistencia total para deportistas exigentes que requieran de su reloj el máximo. Para la compañía de Cupertino, la calidad es una cuestión innegociable.

Este reloj se presentó como la solución a aquellos deportistas o aventureros que requieren a su lado un dispositivo capaz de resistir condiciones extremas, y de funcionar perfectamente ante cualquier tipo de escenario. No he tenido oportunidad de subir a 5000 m con 25° bajo cero, tampoco de practicar buceo en aguas abiertas o de correr 30 km entre las dunas del desierto de Gobi.

Pero quizás el mensaje que nos está mandando la marca es que este dispositivo es una buena solución tanto para deportistas de alto nivel, como para usuarios que quieren tener en su muñeca algo fuera de serie. Evidentemente, se trata de un precio elevado, pero no demasiado más con respecto al Apple Watch Series 8 con caja de acero inoxidable y correa de piel cuyo tope de gama alcanza los 849 €.

Podríamos decir, salvando enormemente las distancias y no trato de hacer una comparación simple, que las funcionalidades de este reloj son similares a las del Apple Watch Series 8. Es decir, hace prácticamente todo lo que tiene este modelo y anteriores, pero no en las mismas condiciones. A excepción de la aplicación de buceo, que es exclusiva para este reloj, vas a encontrarte con un software que es idéntico y que difiere muy poco del que puedes encontrar en otros modelos inferiores.

Sin embargo, la experiencia es muy diferente. Este reloj es bastante más resistente, y con la proliferación de deportes de aventura, es un buen producto para tener en nuestra muñeca. Para comenzar, porque nos encontramos con una pantalla de 49 mm. Un verdadero lujo para la vista, no tendrás que forzar absolutamente nada para poder verlo todo. Además, el brillo que Apple ha proporcionado a este panel es extraordinario, de 2000 bits. No hay una pantalla igual en otro reloj, la compañía ha dado aquí un paso adelante enorme.

El placer de una gran pantalla

El gran tamaño de la pantalla y el grosor de la caja han llevado a Apple a desarrollar una batería que proporciona mayor duración. Es el cambio más notable con respecto a mi anterior reloj, el Apple Watch Series 7. Puedes estar prácticamente dos días y medio sin que lo pase por la base de carga, pero aplicando el modo de ahorro de energía este tiempo de duración va muchísimo más allá. Los relojes de Apple siempre han tenido fama de tragones, no es para menos, incorporan gran cantidad de funciones y la batería da para lo queda. Sin embargo, en el Apple Watch Ultra si ha ido a conseguido encontrar una duración mucho mayor. No está evidentemente a nivel de otras propuestas, ya que se trata de relojes diferentes. El Apple Watch Ultra es todo un ordenador en la muñeca.

Toqueteando botones

La disposición de los botones hace que estos sean sencillos de manejar, incluso con guantes. Esto no es ninguna casualidad, quienes requieran utilizar el reloj en condiciones invernales extremas, van a llevar guantes, y poder manipularlo con ellos es una necesidad. ¿Quien se atreve a quitarse unos guantes a temperaturas bajo cero en una ventisca?

La gran novedad viene en la parte de atrás, el denominado botón acción. Puedes configurarlo con la función que desees, tras ir probando me he dado cuenta que la que me convenía era la de linterna, por lo que una simple pulsación pone la pantalla del reloj totalmente blanca y consigue que no me tropiece por el pasillo de noche si no deseo encender la luz.

El día a día

A la hora de ponerse manos a la obra con el reloj, ofrece la variedad de deportes a las que Apple nos tiene acostumbrados. Realizar cualquier entrenamiento es muy sencillo, ya que siempre detecta cuando te pones en movimiento. Pero me he sentido un poco decepcionado cuando, tras dejar finalizar mi entrenamiento de salir a correr, he de parar la aplicación para que lo registre. Si no lo haces, el reloj no detecta que has parado.

La pantalla grande posibilita ver mucho mejor todo lo que estás haciendo. La exactitud de los recorridos cuando salgo a correr y realizar rutas de senderismo por montaña, es muy precisa. Incluso mayor que otro reloj de otra marca de carácter deportivo y con el que he podido realizar ciertas comparaciones.

Un punto muy favorable es el hecho de que, con un simple giro de corona, la esfera principal se torne a color rojo por completo, mucho más fácil de leer en horario nocturno. No se trata de un motivo estético, sino de funcionalidad.

La marca también incorpora un sistema de alarma que es novedoso.

Es una sirena que puedes activar, en el caso de que sufras una caída, ya sea en la montaña o en el lugar apartado. Alcanza 86 dB, y en pleno monte puede oírse desde bien lejos. Quizás pueda parecer una tontería, pero Apple ha sido la primera que lo ha puesto sobre la mesa. No tardaremos de conocer noticias de personas que han podido ser rescatadas gracias a la sirena. Y lo necesario que sufras un accidente, si vas con el grupo de senderistas y alguien se despista, puedes llamar la atención de los demás con la sirena.

El único pero que le pongo es este

Sin embargo, hay algo que no me gusta del reloj. Reconozco que cuando fue presentad me enamoré de esa correa de color naranja, que es la que viene de serie. Sin embargo, la compañía no ha resuelto bien el cierre. Este es de titanio y el enganche es bastante incómodo de quitar, incluso con riesgo a romper la propia correa con el tiempo. A este sistema habría que darle una vuelta de tuerca, porque la experiencia no es muy positiva que se diga. Es cierto que el reloj ajusta perfectamente, pero siempre que me lo quito te rasgar con la hebilla de titanio la propia correa. Estoy convencido de que no soy rico que tiene esa sensación, pero también del probablemente ya esté trabajando en ese sentido.

¿Comprar o no comprar?

Por lo demás, no cabe duda de que el Apple Watch Ultra es un excelente reloj. Su precio está justificado, si bien depende de la persona que vaya utilizarlo. ¿Es excesivo un reloj de 1000 € para salir a hacer la ruta del colesterol? Probablemente sí, con una correa de actividad de 25 € vas perfectamente.

Ahora bien, no hay que ver este reloj de esta forma, si piensas que llevas un ordenador en la muñeca con funciones de salud avanzadas y que, si en un futuro das el paso otro tipo de deportes responderá perfectamente, puede justificarse. Es cierto que las mediciones que realiza el reloj las hace igual de bien cualquier otro dispositivo de los de la marca que son más económicos. Pero aquí se está jugando con el factor resistencia, y si consigues que el reloj te dure algunos años, no tiene por qué no ser así, podemos verlo de otra manera.

Es versátil, tiene aspecto deportivo, pero te lo puedes poner perfectamente con cualquier tipo de ropa, simplemente combinando las correas a tu gusto. Hace todo lo que se anuncia, y lo hace demasiado bien. El Apple Watch Ultra supera con nota mis dos meses de prueba.