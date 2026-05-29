200 empleos para 2027: Airbus elige Sevilla para instalar el segundo centro de conversión de aviones militares A330 MRTT del mundo

Airbus abrirá en Sevilla un centro de conversión del avión cisterna A330 MRTT. La planta de San Pablo abrirá un segundo espacio que en un principio está previsto que se inaugure para finales de 2027. Esta nueva planta de la empresa europea fundada en Francia dará empleo a 200 personas en los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva decisión que ha tomado Airbus y que afecta a la ciudad de Sevilla.

Los últimos conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, sumados a la guerra de Irán, han hecho que los países, como ya avisó Donald Trump en su día, inviertan más en aparato militar y esto explica el auge que está viviendo el A330 MRTT de Airbus, que es el avión cisterna y de transporte militar más comercializado del mundo fuera de los Estados Unidos. Los hechos acaecidos recientemente han hecho que la demanda de estos vehículos aumente hasta los 91 pedidos en 19 países de todo el mundo.

Por ello, en la feria ADM Sevilla 2026 se confirmó que Airbus instalará un centro de conversión del A330 MRTT en la planta de San Pablo. Este nuevo espacio logístico será igual que el de Getafe y la fecha de inauguración está prevista para final de 2027. Ya se calcula que esto se podría traducir en alrededor de 200 nuevos puestos destinados a transformar uno de los aviones más comercializados del mundo fuera de los Estados Unidos.

Airbus abre otro centro en Sevilla

Airbus ha confirmado que abrirá un nuevo centro en la planta de San Pablo de Sevilla que se destinará a la conversión de los aviones comerciales A330 en un avión militar multirrol que se emplea para operaciones militares. En España, la empresa europea fundada en Francia ya cuenta con una planta en Getafe que se dedica a este ministerio y, a partir de finales de 2027, la ciudad de Sevilla será la otra fábrica en la que se realice la conversión de este avión cisterna, que es una de las joyas de la corona de la compañía.

El A330 MRTT es un avión de reabastecimiento en vuelo y que se utiliza para el transporte, teniendo la posibilidad de habilitar hasta a 380 pasajeros militares. También puede ser configurado para realizar misiones de avión hospital, pudiendo ser equipado con hasta 130 camillas que se pueden instalar en la cabina de pasajeros. Su coste es de alrededor de 300 millones de dólares y ha sido adquirido en los últimos años por países como Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Australia y, por supuesto, España. Sumando la nueva planta de Sevilla a la de Getafe, se podrán convertir hasta siete A330 MRTT al año en España.

Esta decisión de Airbus con el nuevo centro de conversión en Sevilla se traducirá en 200 empleos directos que se podrían triplicar en caso de puestos de trabajo indirectos. En boca de Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, esta decisión «refuerza el liderazgo de Andalucía en la industria aeroespacial y confirma la confianza de las grandes compañías internacionales en nuestra tierra».

Actualmente, Airbus Defence and Space emplea a unas 9.000 personas en cinco centros en España y la planta sevillana de San Pablo lidera las actividades de transporte militar, incluidas las líneas de montaje final del A400M y el C295, y alberga el Centro Internacional de Formación de Aviones Militares.