Bruselas ha dado luz verde a una alianza entre Airbus y la aerolínea francesa Air France para prestar servicios de mantenimiento de forma conjunta a aquellas aerolíneas que tengan aviones del modelo A350, según han informado las autoridades europeas a través de un comunicado emitido este martes. De esta forma, la Comisión Europea ha concluido que esta unión no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

«La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la creación de una empresa en participación por parte de Airbus SAS, controlada por Airbus SE (Airbus) de los Países Bajos, y por Société Air France, controlada por Air France-KLM S.A. (Air France), de Francia», ha asegurado en dicho comunicado.

De esta forma, el Ejecutivo comunitario considera que la operación no plantea problemas de competencia por el impacto «limitado» de la competencia en los mercados en los que las dos compañías están activas, ya que la nueva entidad seguirá encontrando «competidores creíbles» como algunos de los rivales que ya ofrecen servicios de mantenimiento y suministro de componentes para la reparación del A350.

Alianza entre Airbus y Air France

Bruselas también ha tenido en cuenta que, a medida que se integra el A350, también se espera que emerja un mercado de componentes de segunda mano, lo que en la práctica reducirá las barreras que podrían lastrar la entrada de otros proveedores de servicios de mantenimiento.

El expediente, que le fue notificado a los servicios comunitarios el pasado marzo de este año, ha sido examinado bajo el procedimiento ordinario que siguen las autoridades de la Unión Europea.

Iberia

Esto sucede justo después de que la aerolínea Iberia, a través del grupo IAG, ha logrado la licencia para mantener, reparar y revisar los motores de los modelos de avión más vendidos en la actualidad en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

En este caso, el permiso incluye la capacidad para operar sobre los motores CFM LEAP. La compañía señala que estos son la opción mayoritaria en la familia Airbus A320neo y la única opción de los Boeing 737 MAX. Ambos son los modelos más vendidos en la actualidad por los fabricantes.

La aerolínea aseguró que «sus capacidades se ampliarán progresivamente para dar soporte a operadores de todo el mundo, incluyendo las flotas de aerolíneas de IAG, con las primeras entradas de motores LEAP previstas para el primer trimestre de 2027». Es decir, que el taller será uno de los más importantes del continente.