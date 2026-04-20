La aerolínea Iberia, a través del grupo IAG, ha logrado la licencia para mantener, reparar y revisar los motores de los modelos de avión más vendidos en la actualidad en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tal y como ha anunciado a través de un comunicado. El permiso incluye la capacidad para operar sobre los motores CFM LEAP. La compañía señala que estos son la opción mayoritaria en la familia Airbus A320neo y la única opción de los Boeing 737 MAX. Ambos son los modelos más vendidos en la actualidad por los fabricantes.

«Como parte del acuerdo, el taller de motores de Iberia en La Muñoza, junto al aeropuerto de Madrid-Barajas, con más de 50 años de experiencia, se posicionará como un hub estratégico para actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de motores LEAP en Europa dentro del ecosistema global de CFM», consta en el comunicado.

La aerolínea asegura que «sus capacidades se ampliarán progresivamente para dar soporte a operadores de todo el mundo, incluyendo las flotas de aerolíneas de IAG, con las primeras entradas de motores LEAP previstas para el primer trimestre de 2027». Es decir, que el taller será uno de los más importantes del continente.

«Convertirnos en un proveedor CFM LEAP Premier MRO sitúa a IAG e Iberia en una posición estratégica para el desarrollo de un negocio con un gran potencial de crecimiento y de rentabilidad. Este acuerdo refuerza nuestra presencia internacional, consolidando nuestra posición entre los mayores operadores en el mantenimiento de motores para aviones de pasillo único a nivel global», señala Marco Sansavini, CEO de Iberia.

«En el contexto actual de alta volatilidad macroeconómica y geopolítica, las inversiones de largo plazo -como esta- que forman parte de nuestro Plan de Vuelo 2030 nos permiten avanzar en el proceso de transformación de Iberia fortaleciendo su rentabilidad, su eficiencia en costes y su robustez operativa, preparándonos aún más para los desafíos del futuro», ha afirmado.

«IAG e Iberia han sido socios de largo recorrido para CFM -desde el mantenimiento de motores CFM56 desde 1992 hasta ser la primera aerolínea en recibir un A321XLR equipado con motores LEAP-1A-. Estamos encantados de darles la bienvenida al ecosistema LEAP Premier MRO», ha declarado Gaël Méheust, presidente y CEO de CFM International.

«Prevemos que las visitas a talleres para motores CFM LEAP aumenten significativamente a finales de esta década a medida que la flota siga creciendo. La incorporación de IAG a la red MRO de LEAP refleja nuestro compromiso con un ecosistema abierto que seguirá reforzando un soporte de primer nivel para nuestros clientes», ha sentenciado.

El permiso de Iberia

Los motores LEAP impulsan más de 4.600 aeronaves, incluyendo la mayoría de los Airbus A320neo y toda la familia Boeing 737 MAX. Los pedidos han crecido de forma constante, lo que se traduce en una sólida cartera.

Los talleres CFM LEAP Premier MRO forman parte de un ecosistema abierto en el que CFM, los proveedores Premier MRO y talleres independientes compiten por la actividad de mantenimiento. Los titulares de la licencia Premier MRO cuentan con el máximo nivel de formación y soporte por parte de CFM, así como un mayor acceso a tecnología propietaria de revisión y reparación.

Este ecosistema fomenta la competencia, permitiendo a los operadores optimizar costes, asegurar slots de mantenimiento con tiempos de respuesta adecuados a sus necesidades y contribuir a preservar el valor residual de los motores, como ya ocurre con los CFM56.