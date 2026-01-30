La salida de tono de Trump en la presentación del documental de Melania: «Ella es de un país lejano pero es limpio»

Con cara de circunstancias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arropó a su esposa, Melania Trump, en la presentación del documental sobre ella, de quien afirmó que es «una buena influencia» para él cuando un periodista le hizo la pregunta de cómo sería él si no hubiera tenido a su lado a su esposa.

Pero hay otro comentario que no ha pasado desapercibido y es cuando Trump aseguró que Melania «viene de un país lejano, un país maravilloso, limpio, hermoso, seguro. Yo no tengo los problemas que tienen otros. Pero ella viene aquí, de un país que es muy seguro, un buen país en muchos sentidos, pero es diferente y ella… ella lo está aprendiendo muy fácilmente; habla muchos idiomas, es muy inteligente».

Ambos desfilaron por la alfombra roja —en esta ocasión de color negro— desplegada en el Centro Kennedy de Washington, el gran teatro de la capital estadounidense que el Gobierno ha rebautizado con el nombre de Trump. «Estoy muy orgulloso de ella».

«Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, comprende lo que está sucediendo y realmente es una buena influencia para mí», dijo Trump a la prensa sobre la ex modelo eslovena, con la que se casó en 2005 en su tercer matrimonio. Trump Añadió que está «orgulloso» de Melania, porque «sigue haciendo un gran trabajo, es algo que no es fácil».

Sobre el documental, Trump dijo que Amazon ha hecho «un gran trabajo. Creo que os va a gustar mucho. Veréis la gran belleza de la Casa Blanca, y su glamur».