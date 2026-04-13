El arrollador triunfo de Tisza por 14 puntos de diferencia frente al Fidesz de Viktor Orbán marca un antes y un después en el panorama continental tras estas elecciones en Hungría. En su primera comparecencia ante los medios, Péter Magyar ha comparado este hito con el histórico referéndum de adhesión a la Unión Europea celebrado en el año 2003: «Habrá un cambio de régimen completo».

Para el claro ganador de la jornada, la constante «deriva autoritaria» de Orbán y sus interminables pulsos con las autoridades comunitarias habían transformado la cita en un debate sobre la permanencia del país en el bloque europeo. «Quizás lo más importante que decidieron fue que el lugar de Hungría era, es y será en Europa», ha dicho.

El fin de un «grupo criminal»

«Haremos todo lo posible para garantizar que esta sea realmente una nueva era», advirtió el dirigente con rotundidad frente a sus simpatizantes. El hartazgo social ha sido el factor decisivo para movilizar el voto masivo en las presentes elecciones en Hungría, donde los ciudadanos no solo exigieron un relevo gubernamental, sino extirpar de raíz unas dinámicas de poder completamente opacas.

De hecho, el próximo primer ministro no ha dudado en acusar a los miembros de Fidesz de haber gobernado durante todos estos años como si fuesen un «grupo criminal organizado», un mensaje letal que propició el histórico batacazo de la derecha conservadora en las urnas.

Así las cosas ha prometido abrir una nueva era y promover un «cambio de régimen» en Budapest. «Haremos todo lo posible para garantizar que esta sea realmente una nueva era, ya que los húngaros votaron no solo por un nuevo gobierno, sino por un cambio de régimen completo», ha asegurado el líder de una formación creada hace tan solo dos años y que ha experimentado una trayectoria meteórica desde que obtuviera siete escaños en los comicios europeos de 2024.

Reconstruir los puentes con Bruselas

Lejos de buscar la confrontación constante, el nuevo Ejecutivo se centrará ahora en la diplomacia para lograr descongelar los cuantiosos fondos europeos retenidos. «Mantendremos conversaciones, pero no vamos a ir allí a pelear», adelantó Magyar respecto a su futura postura con Bruselas.

La comunidad internacional ha seguido muy de cerca el recuento de las elecciones en Hungría, plenamente consciente de que el nuevo liderazgo apostará por unas estructuras europeas mucho más ágiles. Además, Magyar ha rebajado la tensión respecto a la guerra de Ucrania frente al tono prorruso de Orbán, defendiendo que la UE es ante todo un «proyecto de paz» respaldado por la OTAN.