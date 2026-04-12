Histórica participación en las elecciones de Hungría: a las 13:00 h ya ha votado el 54% del censo

Las elecciones en Hungría están registrando una participación histórica, según los datos registrados hasta este mediodía. Estos comicios, que en esta ocasión enfrentan al actual presidente, Viktor Orbán, con el abogado Péter Magyar, registran ya a mediodía una participación del 54% del censo. Hace cuatro años, a esta misma hora, la participación era del 40,01%.

Esta cifra representa un récord histórico en la era poscomunista de Hungría. De hecho, es la primera vez que el actual presidente, Víktor Orbán, ve en riesgo su continuidad al frente de la presidencia del país desde que llegó al poder, el 29 de mayo de 2010. Por todo ello, estas elecciones legislativas de Hungría se consideran las más importantes en el país desde la caída del comunismo, en 1989.

Esta mañana, poco después de las 08.00 hora local, los dos candidatos, Orbán y Magyar, han depositado sus respectivos votos en la capital del país, en Budapest.

Los ciudadanos húngaros deciden este domingo si vuelven a otorgar su confianza mayoritaria a Orbán, todo un referente de la derecha populista internacional, o si se decantan por un cambio de régimen, con Péter Magyar, un antiguo militante del partido en el Gobierno, Fidesz, al frente.

El aspirante Magyar ha explicado, tras depositar su voto, que «nadie debe tener miedo, hoy habrá un cambio de sistema en Hungría» y ha añadido que «millones de húngaros harán historia», dando por hecha su victoria ante los periodistas que le han seguido a pie de urna.

Magyar ha continuado arremetiendo contra el primer ministro Orbán y su administración, asegurando que «el Estado mafioso ya no tiene poder sobre ningún ciudadano húngaro».

Las encuestas de intención de voto dan una clara ventaja a Magyar, si bien las particularidades del sistema electoral húngaro, reformado varias veces desde 2011 en beneficio del Fidesz, no excluyen la posibilidad de una mayoría en escaños para Orbán.

Por su parte, Víktor Orbán, de 62 años de edad, ha asegurado este domingo, tras depositar su voto, que en caso de una «enorme victoria» de Magyar abandonará la presidencia del Fidesz, el partido que él mismo cofundó en 1988 y que domina desde hace décadas.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el líder ruso, Vladímir Putin, apoyan a Orbán, junto con numerosos líderes de la ultraderecha europea, como la francesa Marine Le Pen o el español Santiago Abascal, entre otros.