Jaume Anglada pasa a una unidad de cuidados intermedios dentro de la UCI

El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, aunque ha sido trasladado, dentro de la misma UCI, a una unidad de cuidados intermedios que atiende a los pacientes más estables.

Así se recoge en el último parte de evolución del paciente que han difundido este miércoles fuentes hospitalarias. Las mismas fuentes ya apuntaron el lunes a una sensible mejoría.

De hecho, el cantante mallorquín ya puede recibir visitas más allá de la de su mujer. Unos de los primeros en acercarse hasta el hospital en el que permanece ingresado han sido Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, a quienes se ha podido ver con el rostro serio a las puertas del centro hospitalario.

La actriz y cantante y Jaume Anglada se conocen desde hace muchos años, de hecho, son compañeros. Cerezuela y el artista se conocieron en un vuelo entre gracias a una amiga de la actriz y la sintonía entre ambos fue inmediata. Es más, a partir de ese momento surgió una colaboración musical que ha dado como resultado varios álbumes y muchos conciertos.

La situación de Jaume Anglada todavía es complicada y esta misma semana tuvo que someterse a varias intervenciones. No obstante, su evolución es positiva y ya se encuentra fuera de peligro, pero tiene por delante un largo proceso de recuperación. Su familia ha estado a su lado en todo momento y sus amigos, entre los que se encuentra el Rey Felipe VI, han sido informados puntualmente de su estado.

Cabe recordar que el músico lleva más de diez días ingresado en el centro hospitalario después de sufrir el pasado 8 de agosto un atropello en la avenida Joan Miró de Palma cuando circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente, pero fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula. El joven permanece en prisión provisional.