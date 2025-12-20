Alonso tarda nueve días en incumplir la promesa de no correr hasta 2026: sus vacaciones son al volante

Fernando Alonso puso fin a uno de los peores años de su carrera en la Fórmula 1 el pasado 7 de diciembre. Ese día, además de recalcar que su rendimiento a bordo del nefasto monoplaza de Aston Martin había sido asombroso, aseguró que no cogería un coche de competición hasta 2026. Su pasión por el motor es infinita y eso es lo que ha vuelto a demostrar el piloto español en este corto período de tiempo desde el final del Mundial, ya que en sólo nueve días se ha pegado una maratón durante sus vacaciones. «No tocaré el kart hasta enero», dijo.

Evidentemente, no ha sido en un F1, pero sí en coches de competición. Después de apenas una semana de descanso, que realmente no fue tal porque desde Yas Marina voló directamente hacia la fábrica de Silverstone, donde pasó una jornada cercana a las 12 horas en el simulador de Aston Martin, Alonso ha hecho un pequeño tour por España lleno de rugidos de motor.

El asturiano se dirigió al circuito de Montmeló, del que es embajador, para realizar un test con exhibición incluida ante algunos invitados con su Aston Martin Vantage DTM. Un vehículo de su propiedad con el que se estrenó en el Motorland de Aragón en 2019 y que también lució en el Jarama de Madrid en una cita espectacular en pleno Mundial de F1 2023.

Con motivo de su visita a Barcelona, Alonso aprovechó para hacer otras actividades, como plantar una encina en los alrededores de Montmeló. Sus acciones con el nuevo GP de Cataluña van encaminadas a la subsistencia del trazado en el calendario de la F1, ya que su predilección por los circuitos antiguos es clara.

Alonso no desconecta

«En junio de 2026 van a pasar cosas muy grandes», adelantó un Alonso que tendrá incluso su propia grada de aficionados para la que puede ser su última carrera en Montmeló por su posible retirada de la F1. Al concluir esa jornada el pasado miércoles, Alonso se dirigió al ya tradicional campamento de pilotos jóvenes organizado por su agencia de representación, A14 Management.

En éste, se encontraba uno de sus rivales en la F1, Gabriel Bortoleto, al que representa, o Pepe Martí, piloto español de Cupra-Kiro en la Fórmula E, entre otros. Alonso aprovechó para subirse a su kart cross sobre una zona de tierra con un fin, además del de disfrutar: «Una forma potente pero sencilla de conectar con el coche y desarrollar un verdadero conocimiento del agarre».

🔥 Un año más, Fernando Alonso lo da todo con su kartcross «Una forma potente pero sencilla de conectar con el coche y desarrollar un verdadero conocimiento del agarre».#F1 pic.twitter.com/XRicPza4v1 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 18, 2025

Alonso no entiende de vacaciones como viene demostrando durante toda su trayectoria en las carreras, pero este invierno además sabe que su adiós puede estar muy cerca, por lo cual está exprimiéndose a sí mismo para llegar a tope a 2026. El cambio de reglamento de la F1 abre la puerta a Aston Martin, que contará con el primer monoplaza diseñado por el súper ingeniero Adrian Newey, la gran esperanza de Fernando para levantar su tercer título.