Louzán marca como objetivo prioritario de la RFEF que España acoja la final del Mundial 2030

Rafael Louzán ha presidido la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En ella, el presidente ha puesto en valor el incremento de los ingresos de la RFEF durante este año y ha puesto el foco en el gran proyecto de cara al futuro, el Mundial 2030. El mandatario ha fijado tres objetivos de cara a esa cita: albergar la final, acoger el centro internacional de prensa y mantener 11 sedes en España.

El presidente de la RFEF ha destacado la «lealtad entre instituciones» del último año, señalando que ya «no es noticia que haya estabilidad». A su lado figuraba Javier Tebas, presidente de la Liga y actual vicepresidente de la RFEF. De esta forma, el máximo mandatario del fútbol español ha apuntado que «ese entendimiento es necesario para que la marca fútbol de España la trabajemos todos en la misma dirección» y que no hay que «perder de vista el trabajo y la dedicación» para «poner en marcha» todos los compromisos de la Federación.

En la cuestión económica, Louzán ha valorado el incremento de «unos ingresos fundamentales para financiar el fútbol no profesional». Entre la venta de derechos audiovisuales y los patrocinios, la Federación ha ingresado en este curso 2025-2026 casi 200 millones de euros. Concretamente, 117,3 millones corresponden al primer apartado, mientras que 80,7 millones llegan a través de los sponsors.

En lo relativo a competiciones, la Federación ha logrado ingresar 4 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía por albergar la final de la Copa del Rey que disputaron Real Sociedad y Atlético de Madrid, muy por encima de los 600.000 euros que recibían anteriormente. Además, por la Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudí, recibieron 53 millones de euros, de los que más de 20 se destinaron a los participantes y el resto fueron a parar al fútbol no profesional. También, la RFEF ha dotado de 46 millones de euros a las federaciones territoriales, «para ampliar la red de futbolistas federados y dar cobertura a los clubes que las conforman», como ha señalado Louzán.

El Mundial 2030, eje del futuro de la RFEF

De cara a 2030, cuando España albergará el Mundial junto a Portugal y Marruecos, la Federación pone sus máximos esfuerzos en hacer «el mejor Mundial de la historia», coincidiendo con el centenario de la Copa del Mundo. Resalta el presidente que quiere demostrar «al mundo la capacidad, la experiencia y la excelencia de nuestro país para acoger grandes acontecimientos internacionales» y centra el proyecto en tres objetivos para la RFEF, aunque siempre con «lealtad» y «respeto» por los otros dos países anfitriones.

El primero, como ha señalado, es que España sea la sede de la final del Mundial. «Creemos honestamente que nuestro país reúne las mejores condiciones deportivas, organizativas, logísticas y de proyección internacional para albergar el partido más importante del planeta. No tenemos ninguna duda de que esa es la mejor decisión para el éxito del campeonato», ha revelado Louzán.

Los otros dos objetivos pasan por acoger el Centro Internacional de Prensa durante la cita y contar con 11 sedes en nuestro país. «Una oportunidad extraordinaria para proyectar la mejor imagen de nuestro país y consolidar a España como referencia mundial en la organización de grandes eventos», ha señalado sobre el primero de ellos. En lo relativo a qué ciudades acogerán partidos durante el Mundial 2030, considera que Valencia y Vigo son «dos alternativas plenamente preparadas» a las dos ciudades que se han caído, como son La Coruña y Málaga.

«Queremos que el Mundial llegue al mayor número posible de territorios, porque su legado debe ser compartido por todo el país y porque cada sede representa oportunidades de desarrollo, inversión e ilusión para miles de ciudadanos», ha apuntado.

Considera que, para poder cumplirlos, tienen que mostrar avances «con hechos» ante FIFA y que requerirá del «compromiso de todas las administraciones, de todas las instituciones, del tejido empresarial y de toda la sociedad». «Tenemos una oportunidad irrepetible para demostrar al mundo lo que somos capaces de hacer cuando caminamos juntos», ha destacado.