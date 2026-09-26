La prensa inglesa también condena al City: «Culpable, se enfrenta al castigo más severo del fútbol»

La prensa inglesa no ha escondido la bomba que estalló este viernes al conocerse que el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 irregularidades financieras entre 2009 y 2018, unos cargos por los que se le investiga desde 2023. Las portadas de los principales medios de Inglaterra abren este sábado con la gran noticia del año en la Premier League, y es que el equipo citizen «se enfrenta al castigo más severo del fútbol».

Ese es parte del titular de Mirror Sport, uno de los más duros con los que ha amanecido Inglaterra este sábado. La mayoría son directos: «Culpable». La gravedad del caso ha provocado que la prensa inglesa aborde el escándalo del City con toda claridad, como lo que es: un equipo que ha adulterado la competición de su país… y muchas de las imágenes dedicadas a Pep Guardiola, ex entrenador de dicho club.

La prensa inglesa ajusticia al City