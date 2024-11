3 carreras universitarias que jamás deberías estudiar según la IA

En el contexto actual de avances tecnológicos, la IA ha revelado cuáles con las carreras universitarias que están perdiendo relevancia. Las profesiones que antes se consideraban seguras y con altas perspectivas de crecimiento están siendo transformadas por la automatización y la digitalización. Según un informe de Hiring Labs de Indeed, aunque la IA no reemplazará trabajos por completo en el corto plazo, algunas profesiones están más expuestas a la automatización.

Entre las más vulnerables se encuentran los contables, los desarrolladores de software, y los técnicos de seguros, debido a la naturaleza repetitiva de sus tareas. Para adaptarse, los trabajadores deben centrarse en habilidades complejas que la inteligencia artificial no puede replicar, como el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. Además, las empresas deben invertir en formación continua para formar a sus empleados.

La IA revela cuáles son las carreras universitarias que no deberías estudiar

Cabe destacar que los cambios impulsados por la transformación digital no implican necesariamente la desaparición de estas profesiones, sino más bien una transformación en la forma en que se llevan a cabo. Según la IA, quienes estudien estas carreras universitarias, se adapten a las nuevas tecnologías y se especialicen en áreas emergentes estarán mejor posicionados para prosperar en un mercado laboral en constante transformación.

Administración de empresas

La administración de empresas ha sido históricamente una de las carreras más demandadas, ya que las organizaciones siempre han necesitado profesionales con habilidades en liderazgo, toma de decisiones y gestión de recursos.

Las plataformas de software empresarial como SAP, Oracle y Microsoft Dynamics han revolucionado la gestión de inventarios, contabilidad, recursos humanos y ventas, reemplazando el trabajo manual que antes realizaban los administradores. Además, herramientas avanzadas de IA, como los sistemas de análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data), ahora permiten a las empresas predecir tendencias del mercado.

Sin embargo, esto no significa que la administración de empresas esté condenada a desaparecer. La clave está en la especialización y en la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Los futuros administradores deben especializarse en áreas emergentes, como la gestión de proyectos tecnológicos. Estas competencias, combinadas con habilidades en el análisis de datos, permitirán a los administradores seguir siendo valiosos dentro de las organizaciones.

Abogacía

La inteligencia artificial está afectando significativamente a la profesión legal, transformando muchos de los procesos que tradicionalmente requerían la intervención de abogados.

Las tecnologías de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático permiten que la IA analice grandes volúmenes de información y procese casos legales de manera mucho más rápida y precisa que los abogados humanos. Esto ha comenzado a automatizar tareas rutinarias como la revisión de documentos legales, la investigación jurídica y la redacción de contratos, lo que hace que algunos de los roles tradicionales de los abogados se vean en peligro de desaparecer.

Herramientas como ROSS Intelligence y Kira Systems ya permiten a los abogados realizar búsquedas jurídicas complejas y revisar documentos de manera más eficiente, lo que a su vez reduce la necesidad de intervención humana. A pesar de estos avances, la abogacía no está condenada a desaparecer. Los abogados que deseen mantenerse relevantes en el futuro deben adaptarse a los cambios tecnológicos y especializarse en nuevas áreas.

El derecho tecnológico y la ciberseguridad son campos emergentes que ofrecen una gran cantidad de oportunidades para los abogados, ya que las empresas y las organizaciones necesitan expertos en la regulación de las nuevas tecnologías, protección de datos y privacidad digital. Además, los abogados que se especialicen en la ética de la inteligencia artificial, asesorando sobre el uso responsable de la IA, estarán bien posicionados para desempeñar un papel crucial en la adopción de tecnologías dentro del marco legal.

Periodismo

El periodismo tradicional, especialmente en sus formatos impresos y en medios tradicionales, está siendo profundamente transformado por la inteligencia artificial y la automatización. Las plataformas de IA están generando contenido periodístico de manera automática, como en los casos de The Washington Post y The New York Times, donde los algoritmos escriben artículos sobre eventos deportivos, resultados financieros y otros temas que antes requerían un equipo de periodistas. Esto está cambiando la forma en que se producen las noticias, con una mayor dependencia de los datos y la personalización del contenido para cada lector.

Sin embargo, a pesar de que la IA está cambiando radicalmente el panorama, el periodismo no va a desaparecer. Los periodistas deberán adaptarse a las nuevas realidades del mercado, especializándose en el periodismo digital y aprendiendo a integrar la tecnología en su trabajo. La creación de contenido multimedia, el análisis de datos para contar historias más profundas y la optimización de contenido para plataformas digitales serán habilidades esenciales para los periodistas del futuro. Además, las nuevas formas de narración, como los videos interactivos y los podcasts, ofrecerán nuevas oportunidades para los periodistas que se especialicen en estos formatos emergentes.