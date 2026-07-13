Hallan el cadáver a una anciana de 78 años que llevaba más de un mes muerta en su casa de La Soledad en Palma

Una mujer española de 78 años ha sido hallada muerta este lunes en su domicilio, ubicado en el barrio de La Soledad, en Palma. La víctima llevaba cerca de un mes sin vida y han sido los vecinos de la zona los que ha dado el aviso a los servicios de emergencia tras percibir un fuerte hedor que procedía del interior de la vivienda.

Sobre las 11:00 horas de esta mañana, varios agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el número 10 de la calle Sant Damas para averiguar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al no poder abrir la puerta del inmueble, se ha solicitado ayuda de los Bomberos de Palma.

Al irrumpir en la casa, los efectivos han localizado al cadáver en avanzado estado de descomposición. Posteriormente, el fallecimiento ha sido comunicado al juzgado de guardia. Finalmente, una médica forense ha acudido al lugar y ha certificado el deceso.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido el caso y ha abierto una investigación para intentar esclarecer las circunstancias de esta muerte. Por el momento, la principal hipótesis que manejan los agentes es que la mujer pudo haber fallecido por causas naturales.