«Todo el mundo tiene problemas en su vida; lo importante es aprender a valorar lo que tienes». Con esta reflexión, Lamine Yamal, en su 19.º cumpleaños, dejó uno de los mensajes más profundos de su corta trayectoria. El futbolista del FC Barcelona recordó las dificultades que ha afrontado desde niño, el esfuerzo de su familia y la importancia de valorar lo que se tiene, una filosofía que le ha ayudado a mantener los pies en la tierra pese al éxito alcanzado a una edad tan temprana.

Esta reflexión ayuda a la gente a mantener la humildad y recordar los orígenes humildes (su infancia fue en Rocafonda, Mataró). Al mismo tiempo, nos recuerda que nadie está exento de atravesar dificultades, independientemente de su edad, éxito o situación económica. Al mismo tiempo, reconoce que esos obstáculos forman parte del camino, pero que la actitud con la que se afrontan es lo que realmente marca la diferencia.

Del mismo modo, Lamine hizo referencia al esfuerzo de sus padres, especialmente de su madre; le han hecho destacar la importancia de reconocer todo lo que otras personas hacen por nosotros.

Ascenso meteórico de Lamine Yamal

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, hijo de Mounir Nasraoui y de Sheila Ebana. Con 7 años, ingresó en las categorías inferiores del FC Barcelona y debutó con el primer equipo el 29 de abril de 2023, con solo 15 años. Después de romper varios récords en su primera temporada, en 2024 Lamine recibe el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-23 del mundo en la gala del Balón de Oro.

Con la selección española, debutó con 16 años y 57 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar y marcar gol con España. Jugó la Eurocopa de 2024, proclamándose campeón, ganando el premio a mejor jugador joven y batiendo el récord como el asistente y goleador más joven del torneo.