No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los meses, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar y que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esta semana, en esta impresionante serie diaria, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Manuel intenta convencer a Julieta para que se quede, mientras que la hija de María Fernández empeora con una notable subida de fiebre. Leocadia se muestra indignada y nerviosa al darse cuenta de que cada día tiene menos poder en el palacio del marqués de Luján, mientras que Julieta no tiene reparos a la hora de recurrir a Martina para no quedarse embarazada de Ciro. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 13 de julio (capítulo 866) al viernes 17 de julio (capítulo 869).

Lunes 13 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 866)

Manuel, que también está enamorado de Julieta, trata de convencer a la joven para que no se marche. El doctor confirma que algo le sucede a la hija de María Fernández, pero no sabe el qué. Como no podía ser de otra forma, la incertidumbre sobre el diagnóstico angustia notablemente a los habitantes de palacio. Martina trata de apoyar a Jacobo, que sigue preocupado por el accidente de su madre y su hermano. Tras varias jornadas de preparación, Máximo Buenaventura llega a palacio. Ciro comienza a integrarse en la empresa de aviación y, al estar tan entusiasmado, no duda en hacer una impactante propuesta a Julieta, como es la de tener un hijo.

Miércoles 15 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 867)

Máximo comete un error al confundir a Ángela con Martina, por lo que el primer encuentro entre ellos es desastroso. Julio y Tomasa critican cada rincón del palacio, mientras ella deja muy claro que no tiene la más mínima intención de ver a su hermana Petra. El servicio se siente decepcionado con la altanería de los recién llegados, mientras que Manuel y Ciro deciden mostrar el hangar a Máximo. La hija de María Fernández empeora de salud con una notable subida de fiebre. El doctor vuelve a examinarla y llega a la conclusión de que tiene una infección grave y podría morir por la falta de higiene durante el parto. Petra y su hermana Tomasa se ven las caras en un reencuentro donde la frialdad y la hostilidad estuvieron presentes en todo momento.

Jueves 16 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 868)

El médico advierte que las esperanzas de vida para la hija de María Fernández son escasas, por lo que todos están sufriendo por el bebé. Sobre todo Alonso, que siente una profunda culpa. Jacobo decide ir solo a visitar a su familia después de convencer a Martina para que se quedase. Julio y Tomasa, en plena guerra con el servicio, exigen sentarse junto a Cristóbal, desplazando a Pía y a Teresa. Leocadia se siente nerviosa e indignada, puesto que se da cuenta de que su poder en la casa es cada vez más insignificante. Máximo se queda descolocado al descubrir que el marqués asistió el parto, mientras que la pequeña continúa empeorando.

Viernes 17 de julio en ‘La Promesa’ (Capítulo 869)

Julio y Tomasa trazan más planes para ponérselo complicado al servicio de palacio, puesto que consideran que son unos ineptos. Alonso continúa atormentado por la culpa, temiendo que la posible muerte de la hija de María Fernández, si no logra salvarse, pese sobre su conciencia para siempre. En un momento de desesperación, la doncella reza a Jana por la vida de su hija, mientras que Julieta pide ayuda a Martina para no quedarse embarazada de Ciro. Máximo ofrece trabajo como su segundo a Curro, mientras que Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besándose. Samuel sugiere bautizar a la niña por si muere, lo que provoca un ataque de ira en María Fernández, por culpa del miedo que siente.