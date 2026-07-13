Baleares lanza un paquete de pegatinas con expresiones lingüísticas típicas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera

El Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha lanzado una nueva iniciativa con el objetivo de acercar el patrimonio lingüístico de Baleares a la ciudadanía mediante una colección de pegatinas con frases hechas y expresiones propias de las cuatro islas. La propuesta está disponible tanto en formato digital, para compartir a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como en versión impresa en papel.

La colección reúne 35 pegatinas ilustradas que recopilan expresiones populares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Con un diseño moderno, fresco y desenfadado, la iniciativa busca promover el uso social del catalán y poner en valor la riqueza lingüística de las cuatro islas.

El proyecto está dirigido especialmente al público joven, con la intención de incorporar estas expresiones al lenguaje cotidiano de una forma natural, cercana y atractiva. No obstante, gracias a su carácter transversal, las pegatinas están pensadas para llegar a personas de todas las edades.

Expresiones como anar a fer una calada, més pesat que un sac de martells, això és mel!, bona nit, caragol! o tanmateix se convierten en pegatinas que permiten compartir con humor y espontaneidad una parte del patrimonio lingüístico propio de los isleños.

Las pegatinas pueden descargarse de forma gratuita a través de la web www.moulallengua.cat, desde donde cualquier usuario puede incorporarlas a sus aplicaciones de mensajería para utilizarlas en sus conversaciones diarias.

Además, la versión en papel estará disponible en los estands que el IEB instala en ferias, festivales y otros eventos culturales, con el propósito de dar a conocer las distintas iniciativas que impulsa la institución para fomentar la lengua catalana.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha subrayado que «la lengua también se transmite a través de los pequeños gestos cotidianos, como las conversaciones que mantenemos cada día en los teléfonos móviles. Con esta iniciativa queremos acercar las expresiones propias de Baleares a nuevos espacios de uso y, especialmente, a los más jóvenes, para que se las hagan suyas con naturalidad».