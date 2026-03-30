Art Cologne Palma Mallorca: la histórica feria de arte contemporáneo llega a la isla con 88 galerías de 20 países

Palma acogerá del 9 al 12 de abril la primera edición de Art Cologne Palma Mallorca en el Palacio de Congresos, lo que constituye el inicio oficial de uno de los hitos culturales más ambiciosos de la legislatura.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, el alcalde de Palma, Jaime Martínez; y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han presentado oficialmente este lunes en la Llotja la primera edición de la histórica feria de arte contemporáneo en la capital balear. El acto también ha contado con la intervención del CEO de Koelnmesse -empresa organizadora de Art Cologne-, Gerald Böse.

Art Cologne Palma Mallorca nace con la vocación de ser un referente internacional y un motor de dinamización económica y cultural. En esta primera edición, la feria reunirá en la capital balear a 88 galerías de primer nivel procedentes de 20 países, un hecho que demuestra, según los organizadores, el enorme poder de atracción de Baleares como destino cultural de excelencia.

La feria es el resultado de una estrecha colaboración entre el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, según detallan las tres instituciones en un comunicado, quienes han identificado el arte contemporáneo como un elemento clave para la transformación del modelo turístico.

Durante la presentación, se ha destacado que Art Cologne Palma Mallorca no es sólo un evento para coleccionistas, sino una apuesta estratégica para atraer a un visitante con alto poder adquisitivo e inquietudes culturales fuera de la temporada alta.

Marga Prohens ha puesto de relieve que esta feria «sitúa a Baleares en la primera línea del circuito artístico mundial» y ha destacado el compromiso del Ejecutivo con el binomio cultura-turismo. «Con Art Cologne Palma Mallorca, Mallorca no solo exporta talento, sino que se convierte en un punto de encuentro internacional donde convergen las galerías más prestigiosas del mundo y nuestro sólido ecosistema artístico local», ha afirmado.

Por su parte, Jaime Martínez ha resaltado el papel de Palma como ciudad de museos y galerías: «Sin duda, la organización de Art Cologne Palma Mallorca supone un paso más en este camino hacia la excelencia que nuestra ciudad, y el conjunto de la isla, están protagonizando, desde la convicción de que el arte y la cultura son dos poderosos motores de transformación de la sociedad».

Llorenç Galmés ha puesto en valor el impacto del evento para toda la isla de Mallorca y ha afirmado que esta feria «no sólo incrementará la proyección internacional de la cultura de nuestra isla, sino que también contribuirá a la dinamización económica y turística. Porque esta feria atraerá a un público altamente especializado, generando un impacto positivo en sectores estratégicos como la hostelería, el comercio y los servicios».

Un escaparate internacional

El CEO de Koelnmesse, Gerald Böse, ha mostrado su gran satisfacción de que la histórica Art Cologne «haya encontrado un segundo hogar en Palma». «Quiero expresar mi agradecimiento, especialmente, a Marga Prohens, al Consell de Mallorca, a los responsables de la ciudad de Palma y a la asociación de galerías Art Palma Contemporani. El compromiso firme y conjunto de todos ellos ha hecho posible esta magnífica cita en uno de los centros culturales más importantes del Mediterráneo. Esta colaboración demuestra también el potencial que se genera cuando una gran feria de proyección internacional, las instituciones públicas y la escena artística local trabajan conjuntamente en una misma idea», ha asegurado.

Durante el acto, se ha proyectado un vídeo promocional que recoge la esencia de este proyecto, que ya tuvo una primera presentación internacional en la feria ITB de Berlín para captar el mercado emisor alemán y europeo.

Con la celebración de Art Cologne Palma Mallorca, Baleares da un paso definitivo para competir con las grandes capitales del mundo del arte, ofreciendo un entorno único y una infraestructura cultural de primer nivel.