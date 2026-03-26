La Llotja de Palma, 600 años como símbolo del esplendor mercantil y arquitectónico

La Llotja de Palma, joya del gótico civil construida por Guillem Sagrera entre 1426 y 1447, ha alcanzado los 600 años de historia.

La construcción de la Llotja de la ciudad de Mallorca estuvo vinculada a la constitución del Colegio de la Mercadería. En el año 1409, a solicitud del embajador del reino de Mallorca, el rey Martín I autorizó la reunión de los mercaderes en corporación, como también que cobraran arbitrios sobre los géneros entrantes o salientes del puerto. Los beneficios tenían que servir para atender las necesidades de la mercancía y del estamento, y el sobrante, para construir un palco que ennobleciera la actividad y la ciudad.

El 11 de marzo del año 1426 se firmó el contrato entre los representantes del Colegio de la Mercadería y el maestro Guillem Sagrera para que continuase y concluyera el edificio que se construía en la plaza de los Boters. Se considera que la Llotja se había iniciado en torno a 1421 y que el contrato sirvió para concretar los deberes y obligaciones de las partes.

Las condiciones concernían a los plazos de ejecución, los materiales de construcción, las imágenes que se tenían que disponer al exterior, los coronamientos de los muros y el lugar donde se tenía que instalar un reloj. Dentro de las cláusulas económicas, se estableció el precio total para abonar, la forma de pago y la inversión que el maestro tenía que efectuar para asumir una parte del coste de los obreros y de los materiales.

En 1446, Guillem Sagrera abandonó la fábrica de la Llotja para trasladarse a Nápoles, donde trabajó para el rey Alfonso, dejando el edificio prácticamente acabado. Los picapedreros Guillem Vilasclar y Miquel Sagrera, miembros de su taller, concluyeron las torres y torretas, una parte de la tracería de los ventanales y la cubierta exterior. El grosor de la escultura se considera terminado durante el tiempo en que Sagrera estuvo al frente de las obras.

Guillem Sagrera fue la figura más importante del arte medieval en las Islas Baleares y una de las que ha tenido más proyección a lo largo de su historia. Perteneciente a una familia de picapedreros de Felanitx, desde 1410 consta en el Rosellón, donde fue maestro mayor de las obras de San Juan de Perpiñán. El año 1420 lo era de la sede de Palma, tarea que compaginó con la construcción de la Llotja y con trabajos para la Universidad y los jurados, entre otros. Estuvo desde 1447 al servicio del rey Alfonso, asumiendo la dirección de las obras del Castillo Nuevo de Nápoles, ciudad donde murió en 1454.

Sagrera es considerado un ejemplo paradigmático del artista empresario de la baja edad media y uno de los trabajadores de la piedra más innovadores de Europa durante el siglo xv.

El año 2026 también se conmemora el 700 cumpleaños del Consolat de Mar de Mallorca, institución propia de la Corona de Aragón y de las ciudades portuarias italianas, que ejercía de tribunal para resolver las querellas surgidas entre navegantes y mercaderes, como también de policía del puerto.

La compilación legal en que se basaban los cónsules era el Libro del Consulado, compuesto con textos procedentes de Barcelona, Valencia y Mallorca, que se empleó como código marítimo en todo el Mediterráneo occidental. El códice más antiguo que se conserva de esta obra data de 1385 y se encuentra en el monasterio de la Real. Desde la edificación de la Llotja y hasta el siglo XIII, los cónsules se reunían y celebraban las audiencias verbales en este espacio.

Conmemoración de su sexto centenario

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, presidió el pasado 11 de marzo el acto conmemorativo del sexto centenario de la firma del contrato para la construcción de la Llotja de Palma, uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico y artístico de Baleares. El acto, organizado por el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), contó también con la participación del director general de Cultura, Llorenç Perelló.

La presidenta balear recordó que «hace exactamente seiscientos años, los representantes del Colegio de la Mercadería y el arquitecto Guillem Sagrera firmaban un acuerdo que acabaría dando lugar a una de las obras más extraordinarias de nuestro patrimonio: la Llotja de Palma».

Prohens destacó que este edificio, concebido inicialmente como sede del Colegio de Mercaderes, se convirtió en símbolo de una época de esplendor comercial para el Reino de Mallorca y del dinamismo marítimo de la ciudad.

«La Llotja es una de las mejores muestras del gótico civil mediterráneo y la obra por excelencia de Guillem Sagrera, la figura más importante de la arquitectura medieval de Baleares», señaló la presidenta, quien puso en valor la capacidad del arquitecto mallorquín de «convertir la piedra en movimiento y crear un edificio único e incomparable».

En este sentido, Prohens remarcó que, seis siglos después del inicio de su construcción, la Llotja sigue siendo un espacio que impresiona y emociona.

También recordó que hace casi dos años y medio este Govern «abrió la Llotja a la cultura; estaba abierta, pero vacía», todo con la idea de «devolver este espacio a la ciudadanía» y convertirlo en epicentro cultural y espacio de referencia para el arte contemporáneo.

Desde su reapertura, el edificio ha acogido exposiciones de artistas de proyección internacional como Pedro Cabrita Reis, Jaume Plensa o Julian Opie, así como Paysage Miró, la mayor exposición dedicada a Joan Miró celebrada nunca en Baleares.

Además, la Llotja ha sido escenario de diversas actividades culturales, como la danza, con el festival Palma Dansa, literatura, con las Conversaciones con Carme Riera, o conciertos de la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears.

El acto también contó con la actuación de la Orquesta de Cámara de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas. El programa incluyó la pieza Transitus liminis, de Joan Pérez Villegas, y el Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. La propuesta musical buscaba evocar la música de la época en la que se construyó el edificio de la Lonja.