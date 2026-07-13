Albóndigas crudas y ensaladilla con mayonesa pasada: la comida que da Marlaska a los alumnos de la Escuela de Tráfico

Albóndigas crudas, ensaladilla con mayonesa pasada y fritos que se recalientan para volverlos a servir. Esta es la comida que reciben los guardias civiles alumnos de la Escuela de Tráfico, ubicada en Mérida (Extremadura), según ha podido saber OKDIARIO. El colectivo denuncia que los menús que les ponen «no cumplen con las garantías higiénico-sanitarias ni nutricionales mínimas exigibles para un centro de formación de la Guardia Civil».

Según explican los afectados, se les sirven «alimentos mal cocinados o en dudoso estado de conservación y, de forma sistemática, raciones a todas luces insuficientes».

«El mismo salmorejo lo sacan día tras día»; también ensaladilla rusa del día anterior, «con la mayonesa ya seca y amarilla»; las patatas fritas puestas por la noche «se vuelven a freír al día siguiente»; y los platos son recalentados, relatan los afectados, denunciando también que tampoco hay raciones para todos y, cuando se gastan, se quedan con hambre.

Ante esta situación, los guardias civiles alumnos han pedido ya en numerosas ocasiones la hoja de reclamaciones al catering, pero, según afirman, no se les entrega. «Dicen que el responsable no está y que es quien la da. Se hacen los locos», critican desde el colectivo.

Ha sido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, quien ha puesto pie en pared, denunciando públicamente en OKDIARIO el «deficiente servicio de restauración y las condiciones de los alumnos en la Escuela de Tráfico».

Revisar las condiciones

«Las reiteradas quejas por la pérdida de calidad nutricional y la escasez de las raciones evidencian la necesidad imperiosa de revisar las condiciones de estancia, manutención y trato administrativo de los guardias civiles aspirantes a la Agrupación de Tráfico», declaran a este diario Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la AUGC, así como guardia civil de esta unidad, la especialidad de la Benemérita con más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio, con hasta 346 fallecidos.

La AUGC manifiesta su «profunda preocupación» e «indignación» ante la «inaceptable situación que vienen padeciendo los alumnos en la Escuela de Tráfico». «A través de numerosas quejas trasladadas a nuestra organización, hemos podido constatar un deterioro alarmante en el servicio de comedor, una circunstancia que repercute directamente en el bienestar, la salud y el rendimiento de los agentes en fase de especialización», señala Cantero.

Según la información recabada, el origen de esta grave problemática coincide con el cambio de la empresa adjudicataria del servicio de restauración, formalizado el pasado mes de febrero. «Desde entonces, la merma en la calidad ha sido drástica y constante», sostiene.

Tienen que pagarla aunque no coman

Además, la asociación mayoritaria de guardias civiles denuncia que a esta «deficiencia inaceptable» en la alimentación se suma una «anomalía administrativa» que consideran un atropello a los derechos de los alumnos. Se trata de que en la actualidad, los guardias civiles en periodo de formación «se ven obligados a costear íntegramente este servicio de manutención, independientemente de si permanecen en las instalaciones de la academia para hacer uso del comedor o no».

Esta imposición de pago por servicios no consumidos supone un «perjuicio económico injustificado, gravando de manera abusiva el patrimonio de unos profesionales que ya asumen un importante esfuerzo personal, familiar y económico al desplazarse para su capacitación», critica Cantero.

Denuncias ante Consumo

Ante la gravedad de los hechos denunciados y la vulneración de los derechos de los alumnos, la AUGC ha desplegado una batería de iniciativas. Por la vía del control de calidad y derechos del usuario, presentará las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes en materia de consumo.

«Resulta intolerable el estado de los alimentos servidos. Un hecho que se agrava de forma alarmante ante la opacidad del servicio, llegando al extremo de no facilitar hojas de reclamaciones a los alumnos afectados y coartando su legítimo derecho a la queja», sostiene Carlos Cantero.

En el ámbito institucional y administrativo, instará formalmente a la Jefatura de la Escuela de Tráfico y a los órganos competentes de la Dirección General de la Guardia Civil a realizar una auditoría y revisión exhaustiva de los pliegos de prescripciones técnicas del contrato en vigor.

«Exigiremos que se asegure una alimentación digna y que se proceda a la activación inmediata de las cláusulas de penalización por incumplimiento contempladas en la normativa de contratación pública», precisan desde la asociación.

Además, la AUGC recuerda a la Administración que «la excelencia, el rigor y la profesionalidad que se exige a los futuros efectivos de la Agrupación de Tráfico deben ir acompañados, inexcusablemente, de unas condiciones de vida, trato y manutención a la altura de la institución a la que sirven».