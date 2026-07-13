El infierno en casa: una niña sufre años de abusos sexuales de su padrastro mientras su madre ignoraba sus suplicas

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este lunes un estremecedor caso de abusos sexuales en Palma. En el banquillo de los acusados se sientan un hombre de origen colombiano, acusado de violar a su hijastra, y la madre de la víctima, procesada por ignorar deliberadamente a la menor cuando esta le confesaba el calvario que estaba viviendo en su propio hogar.

Los hechos se desarrollaron de forma continuada entre los años 2016 y 2018, un periodo en el que la víctima apenas tenía tan sólo entre 10 y 12 años. El acusado, aprovechando la total impunidad que le brindaba ser la pareja de la madre, buscaba momentos para quedarse a solas con la niña. Bajo el pretexto de pedirle que se tumbara en el salón de la casa para relajarse, el hombre aprovechaba la situación para someterla a tocamientos de carácter sexual.

Ante estas agresiones, la menor reaccionaba apartándole la mano, levantándose de inmediato y refugiándose en su habitación. Sin embargo, el acoso no cesaba ahí. En otras ocasiones, el varón la obligaba a sentarse entre sus piernas, entraba sin consentimiento en su dormitorio cuando ella estaba desnuda o irrumpía en el cuarto de baño mientras se duchaba.

Desesperada, la víctima relató detalladamente lo ocurrido a su madre. Lejos de protegerla, la progenitora decidió rehuir la cuestión y reprocharle a su propia hija una supuesta falta de cariño hacia su pareja. Como consecuencia de estos traumáticos episodios y del desamparo materno, la menor sufrió graves secuelas psicológicas.

La Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como un delito continuado de abuso sexual. Por ello, solicita para el acusado una pena de seis años de prisión y su posterior expulsión del territorio español una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena. Para la madre, el Ministerio Público también solicita una pena de seis años de cárcel, además de una orden de alejamiento.